Свято 31 серпня: що суворо заборонено робити, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Це свято пов'язане з поясом Пресвятої Богородиці, який, за переказами, вона власноруч зробила з верблюжої шерсті та передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса. Пояс був привезений до Константинополя імператором Аркадієм і зберігався в церкві, де його згодом знайшли і використали для зцілення імператриці Зої.

Згодом пояс передали до монастиря на горі Афон, де він зберігається і нині. Це свято нагадує про чудеса, пов'язані з цією святинею, і має велике значення для православних християн.

Свята Діва Марі (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися з близькими

Пліткувати, лихословити

Вживати алкогольні напої

Відправлятися у подорож

Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується просити чи давати гроші в борг, інакше ви можете втратити фінансовий добробут.

Народні прикмети і традиції 31 серпня

Птахи летять низько до землі - зима буде теплою

Якщо навпаки, високо у небі - до лютих морозів

Червоне небо на світанку - скоро піде дощ

Зранку густий туман - вдень буде безвітряно

Жаби ховаються під водою - скоро похолодання.

Здавна вірили, що ягоди, зібрані в цей день, наділені особливими лікувальними здібностями. Окрім цього, люди намагалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважалося, що це може привернути увагу злих духів.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: