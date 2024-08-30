Свято 31 серпня: що суворо заборонено робити, народні прикмети
Свято 31 серпня - завтра православні українці святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Це свято пов'язане з поясом Пресвятої Богородиці, який, за переказами, вона власноруч зробила з верблюжої шерсті та передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса. Пояс був привезений до Константинополя імператором Аркадієм і зберігався в церкві, де його згодом знайшли і використали для зцілення імператриці Зої.
Згодом пояс передали до монастиря на горі Афон, де він зберігається і нині. Це свято нагадує про чудеса, пов'язані з цією святинею, і має велике значення для православних християн.
Свята Діва Марі (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Сваритися з близькими
- Пліткувати, лихословити
- Вживати алкогольні напої
- Відправлятися у подорож
- Відмовляти у допомозі.
Також не рекомендується просити чи давати гроші в борг, інакше ви можете втратити фінансовий добробут.
Народні прикмети і традиції 31 серпня
- Птахи летять низько до землі - зима буде теплою
- Якщо навпаки, високо у небі - до лютих морозів
- Червоне небо на світанку - скоро піде дощ
- Зранку густий туман - вдень буде безвітряно
- Жаби ховаються під водою - скоро похолодання.
Здавна вірили, що ягоди, зібрані в цей день, наділені особливими лікувальними здібностями. Окрім цього, люди намагалися уникати гучного сміху в цей день, адже вважалося, що це може привернути увагу злих духів.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День авіації Україна
- Міжнародна ніч кажанів
- День далекобійника
- День боротьби з провалами в пам'яті.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.