Праздник 31 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Этот праздник связан с поясом Пресвятой Богородицы, который, по преданию, она собственноручно сделала из верблюжьей шерсти и передала апостолу Томми во время вознесения на Небеса. Пояс был привезен в Константинополь императором Аркадием и хранился в церкви, где его впоследствии нашли и использовали для исцеления императрицы Зои.

Впоследствии пояс был передан в монастырь на горе Афон, где он хранится и сейчас. Этот праздник напоминает о чудесах, связанных с этой святыней, и имеет большое значение для православных христиан.

Святая Дева Мари (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться с близкими

Сплетничать, злословить

Употреблять алкогольные напитки

Отправляться в путешествие

Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется просить или давать деньги взаймы, иначе вы можете потерять финансовое благосостояние.

Народные приметы и традиции 31 августа

Птицы летят низко к земле - зима будет теплой

Если наоборот, высоко в небе - к сильным морозам

Красное небо на рассвете - скоро пойдет дождь

Утром густой туман - днем будет безветренно

Лягушки прячутся под воду - скоро похолодание.

Давно верили, что ягоды, собранные в этот день, наделены особыми лечебными способностями. Кроме того, люди пытались избегать громкого смеха в этот день, ведь считалось, что это может привлечь внимание злых духов.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: