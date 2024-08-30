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Праздник 31 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Пятница 30 августа 2024 22:47
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Праздник 31 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы Церковный праздник 31 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 31 августа - завтра православные украинцы празднуют Уложение Пояса Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Этот праздник связан с поясом Пресвятой Богородицы, который, по преданию, она собственноручно сделала из верблюжьей шерсти и передала апостолу Томми во время вознесения на Небеса. Пояс был привезен в Константинополь императором Аркадием и хранился в церкви, где его впоследствии нашли и использовали для исцеления императрицы Зои.

Впоследствии пояс был передан в монастырь на горе Афон, где он хранится и сейчас. Этот праздник напоминает о чудесах, связанных с этой святыней, и имеет большое значение для православных христиан.

Праздник 31 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Святая Дева Мари (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться с близкими
  • Сплетничать, злословить
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Отправляться в путешествие
  • Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется просить или давать деньги взаймы, иначе вы можете потерять финансовое благосостояние.

Народные приметы и традиции 31 августа

  • Птицы летят низко к земле - зима будет теплой
  • Если наоборот, высоко в небе - к сильным морозам
  • Красное небо на рассвете - скоро пойдет дождь
  • Утром густой туман - днем будет безветренно
  • Лягушки прячутся под воду - скоро похолодание.

Давно верили, что ягоды, собранные в этот день, наделены особыми лечебными способностями. Кроме того, люди пытались избегать громкого смеха в этот день, ведь считалось, что это может привлечь внимание злых духов.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День авиации Украина
  • Международная ночь летучих мышей
  • День дальнобойщика
  • День борьбы с провалами в памяти.

Раньше мы публиковали о том, как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать и что делать.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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