Праздник 31 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы
Праздник 31 августа - завтра православные украинцы празднуют Уложение Пояса Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Этот праздник связан с поясом Пресвятой Богородицы, который, по преданию, она собственноручно сделала из верблюжьей шерсти и передала апостолу Томми во время вознесения на Небеса. Пояс был привезен в Константинополь императором Аркадием и хранился в церкви, где его впоследствии нашли и использовали для исцеления императрицы Зои.
Впоследствии пояс был передан в монастырь на горе Афон, где он хранится и сейчас. Этот праздник напоминает о чудесах, связанных с этой святыней, и имеет большое значение для православных христиан.
Святая Дева Мари (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ссориться с близкими
- Сплетничать, злословить
- Употреблять алкогольные напитки
- Отправляться в путешествие
- Отказывать в помощи.
Также не рекомендуется просить или давать деньги взаймы, иначе вы можете потерять финансовое благосостояние.
Народные приметы и традиции 31 августа
- Птицы летят низко к земле - зима будет теплой
- Если наоборот, высоко в небе - к сильным морозам
- Красное небо на рассвете - скоро пойдет дождь
- Утром густой туман - днем будет безветренно
- Лягушки прячутся под воду - скоро похолодание.
Давно верили, что ягоды, собранные в этот день, наделены особыми лечебными способностями. Кроме того, люди пытались избегать громкого смеха в этот день, ведь считалось, что это может привлечь внимание злых духов.
У кого завтра день ангела
Завтра именины отмечают: Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Геннадий, Михаил.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День авиации Украина
- Международная ночь летучих мышей
- День дальнобойщика
- День борьбы с провалами в памяти.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.