Свято 31 липня: що суворо заборонено, а що треба зробити в цей незвичний день

Що треба зробити в цей день, традиції

В цей час закінчувалися жнива і люди колективно освячували свої серпи, щоб знаряддя праці послужили їм і на наступний рік.

На поле запрошували священиків, щоб вони освятили землю. Також в цей день мили серпи і лопати святою водою, щоб інструменти довше служили.

На Омеляна активно тривала заготівля різних солінь і варення, адже зима була не за горами.

Увечері 31 липня всією сім'єю ходили в лазню і добре парилися. Щоб зняти втому, обмахувалися віниками з житніх колосків, а болі в спині знімали березовим віником.

Езотерики кажуть, що сьогодні треба бути сміливими та не боятися експериментувати.

Що не можна робити на свято

Не можна в цей день входити в баню з натільним хрестом. Люди вірили, що банник - дух лазні може прогніватися і задушити.

Не можна підмітати у будинку підлогу.

Не варто виходити на вулицю після заходу сонця.

У цей день не можна влаштовувати галасливі вечірки і багатолюдні застілля.

Прикмети на 31 липня

Спека в цей день вказує, що в грудні будуть сильні морози.

Вже почало жовтіти листя на березі, осінь прийде рано.

Яка погода в останній день липня, такою вона буде і восени.

День ангела відзначають люди з іменами:

Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян. Обов'язково привітайте винуватців з їхнім святом!

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