Праздник 31 июля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот необычный день

31 июля по церковному календарю отмечается праздник в честь мученика Эмилиана Доростольского. В народе день называют Омелян, Омелянов день, Омеляны, и он имеет много особых традиций.
Что можно и нельзя делать, кого поздравить - узнайте в материале Styler дальше.
В это время кончалась жатва и люди коллективно освящали свои серпы, чтобы орудия труда послужили им и на следующий год.
На поле приглашали священников, чтобы они освятили землю. Также в этот день мыли серпы и лопаты святой водой, чтобы инструменты дольше служили.
На Омеляна активно продолжалась заготовка разных солений и варенья, ведь зима была не за горами.
Вечером 31 июля всей семьей ходили в баню и хорошо парились. Чтобы снять усталость, обмахивались вениками из ржаных колосков, а боли в спине снимали березовым веником.
Эзотерики говорят, что сегодня нужно быть смелыми и не бояться экспериментировать.
Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян. Обязательно поздравьте виновников с их праздником!
Сотворителю світу, повели землі Твоїй, щоб вона була плідною i принесла численні плоди. Нехай Твої роси і сонце, дощ і погода зроблять її врожайною.
Господи, ми посіяли Твоє зерно, віддане під Твій покров і Провидіння, зрошене потом Твого люду. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи і Отче наш
Просимо Тебе про це, Боже в Трійці Святій Єдиний, якому честь, хвала і подяка нині і по всі віки віків.
Амінь.
Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.
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