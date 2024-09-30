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Свято 30 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 30 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 30 вересня, свято - православні українці вшановують святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірмені по новому церковному календарю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Григорій народився приблизно в 257 році в знатній сім'ї. Його батько, Ананій, був християнином, проте за правління язичницького царя Трдата III зазнав страти. Хоча Григорій виростав у язичницькому середовищі, він згодом прийняв християнство та здобув освіту в цій традиції.

Після звернення до віри Григорій почав активно проповідувати християнство в Вірменії, засновуючи нові церкви та популяризуючи християнські цінності. Його діяльність викликала гнів Трдата III, який переслідував Григорія, ув'язнивши його в темну яму. Проте навіть у важких умовах Григорій залишався непохитним у своїй вірі.

Коли цар тяжко захворів, він покликав Григорія, аби той помолився за його одужання. Після зцілення Трдата III прийняв християнство, і Вірменія стала першою країною, що офіційно проголосила християнство своєю державною релігією.

Ікона Святого Григора Лусаворіча у Вірменському соборі Львова (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 30 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити
  • Впускати додому чужих людей
  • Ходити в брудному одязі.

Не рекомендується спати на несвіжій постільній білизні, адже це може призвести до неприємностей у житті. Вважається, що в цей день не слід укладати контракти, оскільки вони можуть закінчитися невдало. Також не варто носити поношений чи старий одяг, щоб уникнути можливих невдач.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Немає грибів, але багато горіхів - зима буде сніжною
  • Іде дощ - взимку буде багато снігу
  • Немає опадів у цей день - зима прийде нескоро
  • Випав сніг - до пізньої зими
  • Зранку похмуро - вдень буде тепло.

Традиційно в цей день наші предки витрушували стару солому з подушок і матраців, замінюючи її на нову, яку спалювали. Вірили, що цей обряд захищає від поганого ока та сприяє зміцненню здоров'я.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всеукраїнський день бібліотек в Українї
  • Міжнародний день подкастів
  • Міжнародний день права на богохульство
  • Міжнародний день перекладача
  • День муркотіння і потягування
  • День ортодонта.

Раніше ми публікували сильні молитви на кожен день, які захистять вас від горя та нещастя.

Також читайте сильні молитви до Богородиці та як їх правильно читати - подробиці.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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