Праздник 30 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 30 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого священномученика Григория, епископа Великой Армяни по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Григорий родился примерно в 257 году в знатной семье. Его отец, Ананий, был христианином, однако во время правления языческого царя Трдата III потерпел казнь. Хотя Григорий произрастал в языческой среде, он впоследствии принял христианство и получил образование в этой традиции.
После обращения в веру Григорий начал активно проповедовать христианство в Армении, основывая новые церкви и популяризируя христианские ценности. Его деятельность вызвала гнев Трдата III, преследовавшего Григория, заключив его в темную яму. Однако даже в тяжелых условиях Григорий оставался непоколебимым в своей вере.
Когда царь тяжело заболел, он призвал Григория, чтобы тот помолился за его выздоровление. После исцеления Трдата III принял христианство, и Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство своей государственной религией.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Не рекомендуется спать на несвежем постельном белье, ведь это может привести к неприятностям в жизни. Считается, что в этот день не следует заключать контракты, поскольку они могут окончиться неудачно. Также не стоит носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать возможных неудач.
Традиционно в этот день наши предки вытряхивали старую солому из подушек и матрасов, заменяя ее на новую, которую сжигали. Верили, что этот обряд защищает от дурного глаза и способствует укреплению здоровья.
Сегодня именины празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали сильные молитвы на каждый день, которые защитят вас от горя и несчастья.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.