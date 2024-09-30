RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 30 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 30 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 30 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого священномученика Григория, епископа Великой Армяни по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Григорий родился примерно в 257 году в знатной семье. Его отец, Ананий, был христианином, однако во время правления языческого царя Трдата III потерпел казнь. Хотя Григорий произрастал в языческой среде, он впоследствии принял христианство и получил образование в этой традиции.

После обращения в веру Григорий начал активно проповедовать христианство в Армении, основывая новые церкви и популяризируя христианские ценности. Его деятельность вызвала гнев Трдата III, преследовавшего Григория, заключив его в темную яму. Однако даже в тяжелых условиях Григорий оставался непоколебимым в своей вере.

Когда царь тяжело заболел, он призвал Григория, чтобы тот помолился за его выздоровление. После исцеления Трдата III принял христианство, и Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство своей государственной религией.

Икона Святого Григория Лусаворича в Армянском соборе Львова (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 30 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Впускать домой чужих людей
  • Ходить в грязной одежде.

Не рекомендуется спать на несвежем постельном белье, ведь это может привести к неприятностям в жизни. Считается, что в этот день не следует заключать контракты, поскольку они могут окончиться неудачно. Также не стоит носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать возможных неудач.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Нет грибов, но много орехов - зима будет снежной
  • Идет дождь - зимой будет много снега
  • Нет осадков в этот день - зима придет нескоро
  • Выпал снег - к поздней зиме
  • Утром пасмурно - днем будет тепло.

Традиционно в этот день наши предки вытряхивали старую солому из подушек и матрасов, заменяя ее на новую, которую сжигали. Верили, что этот обряд защищает от дурного глаза и способствует укреплению здоровья.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всеукраинский день библиотек в Украине
  • Международный день подкастов
  • Международный день права на богохульство
  • Международный день переводчика
  • День мурлыкания и потягивания
  • День ортодонта.

Раньше мы публиковали сильные молитвы на каждый день, которые защитят вас от горя и несчастья.

Также читайте сильные молитвы к Богородице и как их правильно читать - подробности.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники