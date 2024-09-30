Праздник 30 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Григорий родился примерно в 257 году в знатной семье. Его отец, Ананий, был христианином, однако во время правления языческого царя Трдата III потерпел казнь. Хотя Григорий произрастал в языческой среде, он впоследствии принял христианство и получил образование в этой традиции.

После обращения в веру Григорий начал активно проповедовать христианство в Армении, основывая новые церкви и популяризируя христианские ценности. Его деятельность вызвала гнев Трдата III, преследовавшего Григория, заключив его в темную яму. Однако даже в тяжелых условиях Григорий оставался непоколебимым в своей вере.

Когда царь тяжело заболел, он призвал Григория, чтобы тот помолился за его выздоровление. После исцеления Трдата III принял христианство, и Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство своей государственной религией.

Икона Святого Григория Лусаворича в Армянском соборе Львова (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 30 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Впускать домой чужих людей

Ходить в грязной одежде.

Не рекомендуется спать на несвежем постельном белье, ведь это может привести к неприятностям в жизни. Считается, что в этот день не следует заключать контракты, поскольку они могут окончиться неудачно. Также не стоит носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать возможных неудач.

Народные приметы и традиции этого дня

Нет грибов, но много орехов - зима будет снежной

Идет дождь - зимой будет много снега

Нет осадков в этот день - зима придет нескоро

Выпал снег - к поздней зиме

Утром пасмурно - днем будет тепло.

Традиционно в этот день наши предки вытряхивали старую солому из подушек и матрасов, заменяя ее на новую, которую сжигали. Верили, что этот обряд защищает от дурного глаза и способствует укреплению здоровья.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: