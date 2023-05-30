Свято 30 травня: що категорично не можна робити, у кого день ангела
30 травня православні християни вшановують пам'ять святого Андроніка.
Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.
Що відомо про святе
Святий Андронік був апостолом від сімдесяти і увірував у Господа навіть раніше за апостола Павла. Відомо, що Андронік був єпископом у місті Панонії, проте мандрував різними містами та країнами, поширюючи християнську віру. Він проповідував разом зі своєю помічницею – святою Іунією.
За час своєї праведної діяльності Андронік та Іунія зруйнували безліч ідольських храмів і обернули язичників у християнство. Померли від жорстоких тортур в ім'я Христа і отримали від Господа мученицький вінець. Мощі праведників були визнані нетлінними та чудотворними.
У цей день слідкують за погодою. Нею люди передбачають, яким буде літо.
Головні прикмети цього дня
- Прохолодний день – прикмета частих градів улітку.
- Дощовий і місяць тільки зароджується – влітку буде багато опадів. Якщо ще й вітер із півночі дме, то літо буде не лише дощовим, а й холодним.
- На яблуні, горобині та бузку багато кольору – найближчими днями буде гарна риболовля.
- Навколо флюгера, шпиля і подібних гострих предметів видно блакитне мерехтіння - незабаром почнеться гроза.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні бути надто довірливими, цим можуть скористатися.
- Не можна приймати подарунки, стоячи біля дверей чи перехрестях.
- Не приймайте важливих рішень, інакше все піде навперейми.
30 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Опанас, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.
Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди та злидні.
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