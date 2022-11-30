Свято 30 листопада: чому цей день особливий, у кого день ангела
30 листопада православні шанують пам'ять священнослужителя Григорія Чудотворця, який був єпископом у Неокесарії.
Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтесь, кого сьогодні привітати з іменинами.
Під час свого життя Григорій відкрив для багатьох людей віру в Господа, він поширював християнську віру і завжди був не проти того, щоб допомогти комусь порадою.
Преподобний народився в III столітті в Римській імперії, його сім'я — почесні язичники. У світі Григорія звали Федором. Коли святий здобув світську освіту, він почав захоплюватися філософією, в його голові з'явилася думка про те, що треба знайти істину. Федір не розумів, де знайти відповіді на свої запитання, тоді він звернувся до Святого Письма і став учнем наставника богословської школи.
Прийнявши чернечий постриг Федір став Григорієм. За життя він зцілив багато людей, також святий наставив язичників на правильний шлях, він допоміг їм зректися віри в язичницьких ідолів. Богослов був одним із небагатьох, хто завжди зі щирістю ставився до молитов, у яких він міг проводити кілька днів. Подальша доля святого невідома, у ті часи не було гонінь на християн, преподобний міг померти мирно, віддавши душу Господу в печері.
Цей день краще провести в родинному колі, з найріднішими та близькими людьми — родинні узи після цього стануть дуже міцними.
Головні прикмети цього дня
- темний лід на річці — буде багатий урожай;
- яка погода 30 листопада — така і зима буде;
- молодий місяць цієї дати — варто чекати наближення холодів;
- яскравий Місяць цієї дати — буде дощ у грудні;
- ворони пролетіли неподалік сараю 30 листопада — варто чекати суворої зими;
- сніг пішов 30 листопада — це до морозів;
- якщо шлях видався важким — буде град.
Що не можна робити у цей день
- Не можна приміряти чужі каблучки — до нещастя.
- Подружжю та закоханим не можна сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки — до швидкого розриву.
- Не можна ходити в брудному та м'ятому одязі, бути невмитими. Вважається, що людина, яка не послухалася цієї заборони, може зустрітися з проблемами, перешкодами на шляху досягнення мрії або навіть повним крахом своїх планів і починань.
- Не можна вирушати в далеку дорогу — до перешкод.
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