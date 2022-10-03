Свято 3 жовтня: що можна і не можна робити в цей важливий день

3 жовтня вшановують пам'ять святого мученика Євстафія Римського. В народі свято іменують Євстафій, Астаф'єв день, Астаф'єви вітри, Вітряк, Мельники, і він має він цей день особливі традиції.

Що не можна робити в цей день, традиції свята - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

День ангела (іменини) 3 жовтня святкують:

Василь, Єфрем, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Тетяна, Федір.

Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть зі святом!

Традиції сьогодні, що треба зробити

Колись люди помітили, що цей день знаменитий своїми вітрами, у напрямку яких судили про майбутній погоді.

Також в цей день відзначали свято мельників, адже млини працювали саме за допомогою вітру. Млини запускали в роботу і мололи урожай. За звичаєм в цей день вітали мельників і дякували їм за роботу.

В цей день було заведено рубати капусту, оскільки вважали, що саме зараз овоч - найсмачніший.

3 жовтня проводять ритуал на хороший урожай. Для цього в піч кидають жменю вугілля, а потім виходять на ґанок. Після цього золу потрібно розкидати за вітром і три рази сказати "Лети, до доброго хліба".

Що не можна робити цього дня​​​

Не варто дивитися в очі карооким людям - вони можуть випадково вас наврочити.

Коли будете збирати яблука, не нашкодите дереву.

Чужих порад не слухайте - вони невірні, прислухайтеся до своєї інтуїції.

Не з'ясовуйте стосунки і не затівайте сварки.

Також небажано дарувати і приймати подарунки.

Не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.

Не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

Прикмети на Євстафія

По тому, як дме вітер, судили про погоду: якщо з півночі - до холоднечі, з півдня - до тепла, із заходу - до дощу, зі сходу - до ясних днів.

Південний вітер обіцяв добрий урожай озимих.

Якщо в цей день тепло, і летить павутина, значить, сніг випаде ще нескоро.

Шишки на ялинках виросли низько, потрібно було чекати ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.