Свято 3 жовтня: що можна і не можна робити в цей важливий день
3 жовтня вшановують пам'ять святого мученика Євстафія Римського. В народі свято іменують Євстафій, Астаф'єв день, Астаф'єви вітри, Вітряк, Мельники, і він має він цей день особливі традиції.
Що не можна робити в цей день, традиції свята - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
День ангела (іменини) 3 жовтня святкують:
Василь, Єфрем, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Тетяна, Федір.
Обов'язково привітайте рідних і близьких, яких так звуть зі святом!
Традиції сьогодні, що треба зробити
Колись люди помітили, що цей день знаменитий своїми вітрами, у напрямку яких судили про майбутній погоді.
Також в цей день відзначали свято мельників, адже млини працювали саме за допомогою вітру. Млини запускали в роботу і мололи урожай. За звичаєм в цей день вітали мельників і дякували їм за роботу.
В цей день було заведено рубати капусту, оскільки вважали, що саме зараз овоч - найсмачніший.
3 жовтня проводять ритуал на хороший урожай. Для цього в піч кидають жменю вугілля, а потім виходять на ґанок. Після цього золу потрібно розкидати за вітром і три рази сказати "Лети, до доброго хліба".
Що не можна робити цього дня
- Не варто дивитися в очі карооким людям - вони можуть випадково вас наврочити.
- Коли будете збирати яблука, не нашкодите дереву.
- Чужих порад не слухайте - вони невірні, прислухайтеся до своєї інтуїції.
- Не з'ясовуйте стосунки і не затівайте сварки.
- Також небажано дарувати і приймати подарунки.
- Не можна струшувати воду з вимитих рук.
- Не варто збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.
- Не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.
Прикмети на Євстафія
По тому, як дме вітер, судили про погоду: якщо з півночі - до холоднечі, з півдня - до тепла, із заходу - до дощу, зі сходу - до ясних днів.
Південний вітер обіцяв добрий урожай озимих.
Якщо в цей день тепло, і летить павутина, значить, сніг випаде ще нескоро.
Шишки на ялинках виросли низько, потрібно було чекати ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.
Раніше ми писали, коли відзначати Покрови 2022 і що треба встигнути зробити.
Також читайте, які свята і вихідні ми відзначимо у жовтні 2022.