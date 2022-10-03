Праздник 3 октября: что можно и нельзя делать в этот важный день

3 октября чтят память святого мученика Евстафия Римского. В народе свято именуют Евстафий, Астафьев день, Астафьевы ветры, Ветряная мельница, Мельники, и он имеет этот день особые традиции.

Что нельзя делать в этот день, традиции праздника – читайте ниже в нашем материале Styler.

День ангела (именины) 3 октября отмечают:

Василий, Ефрем, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Татьяна, Федор.

Обязательно поздравьте родных и близких, которых так зовут с праздником!

Традиции сегодня, что нужно сделать

Когда-то люди заметили, что этот день знаменит своими ветрами, в направлении которых судили о будущей погоде.

Также в этот день отмечали праздник мельников, ведь мельницы работали именно с помощью ветра. Мельницы запускали в работу и мололи урожай. По обыкновению в этот день поздравляли мельников и благодарили их за работу.

В этот день было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас овощ – самый вкусный.

3 октября производят ритуал на хороший урожай. Для этого в печь бросают горсть угля, а затем выходят на крыльцо. После этого золу нужно разбрасывать по ветру и три раза сказать "Лети, к хорошему хлебу".

Что нельзя делать в этот день

Не стоит смотреть в глаза кареглазым людям – они могут случайно вас сглазить.

Когда будете собирать яблоки, не навредите дереву.

Чужих советов не слушайте – они неверны, прислушивайтесь к своей интуиции.

Не выясняйте отношения и не затевайте ссоры.

Также нежелательно дарить и принимать подарки.

Нельзя стряхивать воду с вымытых рук.

Не стоит собираться за общим столом 13 человек одновременно.

Нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.

Приметы на Евстафия

По тому, как дует ветер судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням.

Южный ветер обещал хороший урожай озимых.

Если в этот день тепло, и летящая паутина, значит, снег выпадет еще нескоро.

Шишки на елках выросли низко, нужно ждать ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.