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Свято 3 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 3 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 3 вересня, свято - православні українці вшановують святого священномученика Діонісія Ареопагіта за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Діонісій Ареопагіт був афінським аристократом і членом суду Ареопагу, який вирішував моральні та релігійні питання. Його життя кардинально змінилося після проповіді апостола Павла, що привело його до християнства. Це стало важливою подією для поширення віри в Афінах.

Після навернення Діонісій став першим єпископом Афін і активно проповідував християнство, залучаючи багато нових вірян. Він зазнав переслідувань і загинув мученицькою смертю під час правління імператора Діоклетіана.

Діонісій також залишив значущі твори, такі як "Про ієрархію небесну" і "Про ієрархію церковну". Ці праці вплинули на розвиток християнської теології та містицизму, зокрема на мислителів Середньовіччя, таких як святий Тома Аквінський. Його спадщина залишається актуальною й нині.

Мучеництво святих Діонісія Ареопагіта, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія, мініатюра (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 3 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити 
  • Відмовляти коханим у проханнях 
  • Стригти волосся чи нігті 
  • Підіймати монети з землі.

У цей день також не радили дивитися в дзеркало, бо вірили, що це може накликати 40 бід. Люди намагалися зайвий раз не виходити з дому, побоюючись, що відьми можуть влаштовувати свої зібрання та наслати нещастя.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Стоїть туман і багато павутиння - осінь буде теплою
  • Листя на деревах опало не повністю - до морозної зими
  • Увесь день суха погода - взимку буде мало снігу
  • Птахи літають зграями - насувається негода.
  • На хвойних низько ростуть шишки - скоро похолодання.

Віряни прагнули відвідати церкву, а якщо це було неможливо, молилися святому Діонісію вдома. У молитвах вони зверталися до нього з проханням про сімейне щастя і підтримку в подоланні життєвих труднощів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день тверезості
  • Всесвітній день грибника
  • Всесвітній день смузі
  • День "Сталевого алхіміка"
  • День обізнаності про віруси
  • День "Поганих дівчат".

Раніше ми публікували сильні молитви на кожен день, які захистять вас від горя та нещастя.

Також читайте сильні молитви до Богородиці та як їх правильно читати - подробиці.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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