Праздник 3 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Дионисий Ареопагит был афинским аристократом и членом суда Ареопага, решавшего нравственные и религиозные вопросы. Его жизнь кардинально изменилась после проповеди апостола Павла, что привело его к христианству. Это стало важным событием распространения веры в Афинах.

После обращения Дионисий стал первым епископом Афин и активно проповедовал христианство, привлекая множество новых верующих. Он подвергся преследованиям и погиб мученической смертью во время правления императора Диоклетиана.

Дионисий также оставил значимые произведения, такие как "Об иерархии небесной" и "Об иерархии церковной". Эти труды повлияли на развитие христианской теологии и мистицизма, в частности на мыслителей Средневековья, таких как святой Тома Аквинский. Его наследие остается актуальным и сейчас.

Мученичество святых Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, миниатюра (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 3 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Отказывать любимым в просьбах

Стричь волосы или ногти

Поднимать монеты из земли.

В этот день тоже не советовали смотреть в зеркало, потому что верили, что это может навлечь 40 бед. Люди пытались лишний раз не выходить из дома, опасаясь, что ведьмы могут устраивать свои собрания и наслать несчастья.

Народные приметы и традиции этого дня

Стоит туман и много паутины - осень будет теплой

Листья на деревьях опали не полностью - к морозной зиме

Весь день сухая погода - зимой будет мало снега

Птицы летают стаями - надвигается непогода

На хвойных низко растут шишки - скоро похолодание.

Верующие стремились посетить церковь, а если это было невозможно, молились святому Дионисию дома. В молитвах они обращались к нему с просьбой о семейном счастье и поддержке в преодолении жизненных затруднений.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Денис, Иоанн, Павел, Петр, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: