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Праздник 3 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 3 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 3 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого священномученика Дионисия Ареопагита по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Дионисий Ареопагит был афинским аристократом и членом суда Ареопага, решавшего нравственные и религиозные вопросы. Его жизнь кардинально изменилась после проповеди апостола Павла, что привело его к христианству. Это стало важным событием распространения веры в Афинах.

После обращения Дионисий стал первым епископом Афин и активно проповедовал христианство, привлекая множество новых верующих. Он подвергся преследованиям и погиб мученической смертью во время правления императора Диоклетиана.

Дионисий также оставил значимые произведения, такие как "Об иерархии небесной" и "Об иерархии церковной". Эти труды повлияли на развитие христианской теологии и мистицизма, в частности на мыслителей Средневековья, таких как святой Тома Аквинский. Его наследие остается актуальным и сейчас.

Мученичество святых Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, миниатюра (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 3 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Отказывать любимым в просьбах
  • Стричь волосы или ногти
  • Поднимать монеты из земли.

В этот день тоже не советовали смотреть в зеркало, потому что верили, что это может навлечь 40 бед. Люди пытались лишний раз не выходить из дома, опасаясь, что ведьмы могут устраивать свои собрания и наслать несчастья.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Стоит туман и много паутины - осень будет теплой
  • Листья на деревьях опали не полностью - к морозной зиме
  • Весь день сухая погода - зимой будет мало снега
  • Птицы летают стаями - надвигается непогода
  • На хвойных низко растут шишки - скоро похолодание.

Верующие стремились посетить церковь, а если это было невозможно, молились святому Дионисию дома. В молитвах они обращались к нему с просьбой о семейном счастье и поддержке в преодолении жизненных затруднений.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Денис, Иоанн, Павел, Петр, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день трезвости
  • Всемирный день грибника
  • Всемирный день смузи
  • День "Стального алхимика"
  • День осведомленности о вирусах
  • День "Плохих девушек".

Раньше мы публиковали сильные молитвы на каждый день, которые защитят вас от горя и несчастья.

Также читайте сильные молитвы к Богородице и как их правильно читать = подробности.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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