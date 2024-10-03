Свято 3 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Діонісій Ареопагіт був афінським аристократом і членом суду Ареопагу, який вирішував моральні та релігійні питання. Його життя кардинально змінилося після проповіді апостола Павла, що привело його до християнства. Це стало важливою подією для поширення віри в Афінах.

Після навернення Діонісій став першим єпископом Афін і активно проповідував християнство, залучаючи багато нових вірян. Він зазнав переслідувань і загинув мученицькою смертю під час правління імператора Діоклетіана.

Діонісій також залишив значущі твори, такі як "Про ієрархію небесну" і "Про ієрархію церковну". Ці праці вплинули на розвиток християнської теології та містицизму, зокрема на мислителів Середньовіччя, таких як святий Тома Аквінський. Його спадщина залишається актуальною й нині.

Мучеництво святих Діонісія Ареопагіта, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія, мініатюра (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 3 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Відмовляти коханим у проханнях

Стригти волосся чи нігті

Підіймати монети з землі.

У цей день також не радили дивитися в дзеркало, бо вірили, що це може накликати 40 бід. Люди намагалися зайвий раз не виходити з дому, побоюючись, що відьми можуть влаштовувати свої зібрання та наслати нещастя.

Народні прикмети і традиції цього дня

Стоїть туман і багато павутиння - осінь буде теплою

Листя на деревах опало не повністю - до морозної зими

Увесь день суха погода - взимку буде мало снігу

Птахи літають зграями - насувається негода.

На хвойних низько ростуть шишки - скоро похолодання.

Віряни прагнули відвідати церкву, а якщо це було неможливо, молилися святому Діонісію вдома. У молитвах вони зверталися до нього з проханням про сімейне щастя і підтримку в подоланні життєвих труднощів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: