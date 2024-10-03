Праздник 3 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 3 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святого священномученика Дионисия Ареопагита по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Дионисий Ареопагит был афинским аристократом и членом суда Ареопага, решавшего нравственные и религиозные вопросы. Его жизнь кардинально изменилась после проповеди апостола Павла, что привело его к христианству. Это стало важным событием распространения веры в Афинах.
После обращения Дионисий стал первым епископом Афин и активно проповедовал христианство, привлекая множество новых верующих. Он подвергся преследованиям и погиб мученической смертью во время правления императора Диоклетиана.
Дионисий также оставил значимые произведения, такие как "Об иерархии небесной" и "Об иерархии церковной". Эти труды повлияли на развитие христианской теологии и мистицизма, в частности на мыслителей Средневековья, таких как святой Тома Аквинский. Его наследие остается актуальным и сейчас.
Мученичество святых Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия, миниатюра (изображение: википедия)
Что нельзя делать сегодня, 3 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Отказывать любимым в просьбах
- Стричь волосы или ногти
- Поднимать монеты из земли.
В этот день тоже не советовали смотреть в зеркало, потому что верили, что это может навлечь 40 бед. Люди пытались лишний раз не выходить из дома, опасаясь, что ведьмы могут устраивать свои собрания и наслать несчастья.
Народные приметы и традиции этого дня
- Стоит туман и много паутины - осень будет теплой
- Листья на деревьях опали не полностью - к морозной зиме
- Весь день сухая погода - зимой будет мало снега
- Птицы летают стаями - надвигается непогода
- На хвойных низко растут шишки - скоро похолодание.
Верующие стремились посетить церковь, а если это было невозможно, молились святому Дионисию дома. В молитвах они обращались к нему с просьбой о семейном счастье и поддержке в преодолении жизненных затруднений.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Антон, Денис, Иоанн, Павел, Петр, Ян.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день трезвости
- Всемирный день грибника
- Всемирный день смузи
- День "Стального алхимика"
- День осведомленности о вирусах
- День "Плохих девушек".
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.