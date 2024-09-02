Свято 3 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Анфім, єпископ Нікомидійський

Анфіма, єпископ Нікодимійський, жив у III столітті й був відомим священником, який активно проповідував християнство та підтримував вірян під час переслідувань.

Святий Анфім славився своєю мудрістю та духовною силою, що надихали багатьох людей приймати християнство. Через свою активну діяльність він потрапив у поле зору римської влади, яка заарештувала його й піддала жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися віри.

Проте Анфіим залишився непохитним у своїй вірі. Він продовжував проповідувати навіть під час страждань. Зрештою, його стратили через обезголовлення, і його мученицька смерть стала прикладом відданості для багатьох християн.

Священномученик Анфим, фреска (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 3 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися і пліткувати

Грати весілля чи освідчуватися

Підіймати гроші з землі.

Також завтра не рекомендується виходити з дому після заходу сонця самотнім дівчатам, адже вірили, що нечиста сила може перетворити їх на злу відьму.

Окрім цього, цей день вважається несприятливим для сватання та весіль. Існує повір'я, що шлюб, укладений у цей день, незабаром розпадеться.

Народні прикмети і традиції цього дня

Чутно грім - до теплої та сухої осені

Червоне небо на заході сонця - скоро похолоднішає

Йде дощ після обіду - до різкої зміни погоди

Весь день тепла погода - осінь буде пізньою.

За традицією завтра рекомендується навести порядок у домі та позбутися всього зайвого. Непотрібні речі можна віддати тим, кому вони знадобляться, або ж спалити їх. Вважається, що таким чином звільняється місце для нового і кращого в житті.

У кого завтра день ангела

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: