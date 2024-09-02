Свято 3 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Свято 3 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого Анфіма, єпископа Нікомидійського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Анфіма, єпископ Нікодимійський, жив у III столітті й був відомим священником, який активно проповідував християнство та підтримував вірян під час переслідувань.
Святий Анфім славився своєю мудрістю та духовною силою, що надихали багатьох людей приймати християнство. Через свою активну діяльність він потрапив у поле зору римської влади, яка заарештувала його й піддала жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися віри.
Проте Анфіим залишився непохитним у своїй вірі. Він продовжував проповідувати навіть під час страждань. Зрештою, його стратили через обезголовлення, і його мученицька смерть стала прикладом відданості для багатьох християн.
Священномученик Анфим, фреска (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також завтра не рекомендується виходити з дому після заходу сонця самотнім дівчатам, адже вірили, що нечиста сила може перетворити їх на злу відьму.
Окрім цього, цей день вважається несприятливим для сватання та весіль. Існує повір'я, що шлюб, укладений у цей день, незабаром розпадеться.
За традицією завтра рекомендується навести порядок у домі та позбутися всього зайвого. Непотрібні речі можна віддати тим, кому вони знадобляться, або ж спалити їх. Вважається, що таким чином звільняється місце для нового і кращого в житті.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні: коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.