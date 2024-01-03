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Свято 3 січня: що не можна робити чоловікам та жінкам у цей день

Яке церковне свято 3 січня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

3 січня православні в Україні вшановують пам'ять святого мученика Гордія.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

У народі свято отримало назву Гордєєв день, Гордій чи Малахій, і мало ряд суворих заборон. Також вважалося, що в цю дату на худобу могла напасти і вбити нечиста сила, тому селяни проводили особливі обряди для захисту від бісів та відьом, які могли через тварин сильно нашкодити і людям.

За старовинними народними повір'ями, у Гордіїв день 16 січня голодні відьми та нечисть, які блукають світом, могли напасти в селах на корів і задоїти їх до смерті. Щоб захистити хлів від зла, люди годували худобу особливою вівсяною кашею на молоці, а над брамою прив'язували сальну свічку - як оберіг. Дехто навіть звертався до інших представників потойбічної сили - до будинкових - по допомогу, також залишав їм шматок пирога з молоком і просили доглянути худобу.

На Гордія заборонялися хвастощі. Ні жінкам, ні чоловікам не можна було розхвалювати своїх дітей, здоров'я, здобутки, достаток - говорили, що за таке Господь міг забрати предмет гордості.

Вважалося, що в цей день можна вилікуватися від різних хвороб і відвести пристріт, для цього потрібно молитися пророку Малахії, якого вважали за надійного захисника від нечистої сили і здатного виганяти з людей бісів.

Господині готували страви з сиру - вірили, що такі страви-обереги зміцнювали здоров'я взимку та приваблювали до будинку удачу.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо цього ранку рано світає, то незабаром почнеться снігопад;
  • Якщо в небі місяць дуже яскравий, то чекай на похолодання;
  • Яка погода сьогодні, така й у березні;
  • Якщо сьогодні хмарно - готуйтеся до хуртовини та завірюхи;
  • Якщо з лісу чути тріск дерев, то скоро вдарять люті морози з хуртовиною;
  • Якщо дерева покрив пухнастий іній - чекай на ясну погоду в найближчі кілька днів.

День ангела сьогодні святкує Гордій та Ірина.

 

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