Свято 3 січня: що не можна робити чоловікам та жінкам у цей день

Традиції цього дня

У народі свято отримало назву Гордєєв день, Гордій чи Малахій, і мало ряд суворих заборон. Також вважалося, що в цю дату на худобу могла напасти і вбити нечиста сила, тому селяни проводили особливі обряди для захисту від бісів та відьом, які могли через тварин сильно нашкодити і людям.

За старовинними народними повір'ями, у Гордіїв день 16 січня голодні відьми та нечисть, які блукають світом, могли напасти в селах на корів і задоїти їх до смерті. Щоб захистити хлів від зла, люди годували худобу особливою вівсяною кашею на молоці, а над брамою прив'язували сальну свічку - як оберіг. Дехто навіть звертався до інших представників потойбічної сили - до будинкових - по допомогу, також залишав їм шматок пирога з молоком і просили доглянути худобу.

На Гордія заборонялися хвастощі. Ні жінкам, ні чоловікам не можна було розхвалювати своїх дітей, здоров'я, здобутки, достаток - говорили, що за таке Господь міг забрати предмет гордості.

Вважалося, що в цей день можна вилікуватися від різних хвороб і відвести пристріт, для цього потрібно молитися пророку Малахії, якого вважали за надійного захисника від нечистої сили і здатного виганяти з людей бісів.

Господині готували страви з сиру - вірили, що такі страви-обереги зміцнювали здоров'я взимку та приваблювали до будинку удачу.

Головні прикмети цього дня

Якщо цього ранку рано світає, то незабаром почнеться снігопад;

Якщо в небі місяць дуже яскравий, то чекай на похолодання;

Яка погода сьогодні, така й у березні;

Якщо сьогодні хмарно - готуйтеся до хуртовини та завірюхи;

Якщо з лісу чути тріск дерев, то скоро вдарять люті морози з хуртовиною;

Якщо дерева покрив пухнастий іній - чекай на ясну погоду в найближчі кілька днів.

День ангела сьогодні святкує Гордій та Ірина.