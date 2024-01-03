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Праздник 3 января: что нельзя делать мужчинам и женщинам в этот день

Какой церковный праздник 3 января (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

3 января православные в Украине чтят память святого мученика Гордия.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В народе праздник получил название Гордеев день, Гордий или Малахий, и имел ряд строгих запретов. Также считалось, что в эту дату на домашний скот могла напасть и убить нечистая сила, поэтому селяне проводили особые обряды для защиты от бесов и ведьм, которые могли через животных сильно напакостить и людям.

По старинным народным поверьям, в Гордеев день 16 января голодные ведьмы и нечисть, которые блуждают по свету, могли напасть в селах на коров и задоить их до смерти. Чтобы оградить хлева от зла, люди кормили скот особой овсяной кашей на молоке, а над воротами привязывали сальную свечу - как оберег. Некоторые даже обращались к другим представителям потусторонней силы - к домовым - за помощью, также оставляли им кусок пирога с молоком и просили присмотреть за скотиной.

На Гордия запрещалось хвастовство. Ни женщинам, ни мужчинам нельзя было расхваливать своих детей, здоровье, достижения, достаток - говорили, что за такое "бахвальство" Господь мог забрать предмет гордости.

Считалось, что в этот день можно вылечиться от различных болезней и отвести сглаз, для этого нужно молиться пророку Малахии, которого считали надежным защитником от нечистой силы и способного изгонять из людей бесов.

Хозяйки готовили блюда из творога - верили, что такие кушанья-обереги укрепляли здоровье зимой и привлекали в дом удачу.

Главные приметы этого дня

  • Если этим утром рано светает, то вскоре начнется снегопад;
  • Если в небе луна очень яркая, то жди похолодание;
  • Какая погода сегодня, такая и в марте будет;
  • Если сегодня облачно - готовьтесь к метели и вьюге;
  • Если из леса слышен треск деревьев, то скоро ударят лютые морозы с метелями;
  • Если деревья покрыл пушистый иней - жди ясную погоду в ближайшие несколько дней.

День ангела сегодня празднует Гордей и Ирина.

 

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