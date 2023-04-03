Свято 3 квітня: що суворо заборонено робити, прикмети, традиції та дні ангела

3 квітня 2023 року за церковним календарем відзначається день пам'яті святителя Кирила Катанського, учня Апостола Петра, а також патріарха Константинопольського святителя Фомы.
В народі це свято називають Фомин день, або Катанік, і він має багато особливих звичаїв
Що сьогодні заборонено робити, яких традицій варто дотримуватися і кого привітати з днем ангела - в матеріалі Styler далі.
3 квітня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.
Традиційно в цей день робили прибирання - вважалося, що, вимітаючи сміття, позбавляєшся навіть від серйозних хвороб.
3 квітня варто зібратися за одним столом рідним і близьким, помиритися з тим, з ким у сварці.
Сни у Фомин день вважали віщими.
Якщо пологи випадають на Кирила Катаніка, то породіллі не варто переживати - вони пройдуть успішно.
Антон, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Обов'язково привітайте іменинників зі святом!
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