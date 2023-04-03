Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, приметы, традиции и дни ангела

3 апреля 2023 по церковному календарю отмечается день памяти святителя Кирилла Катанского, ученика Апостола Петра, а также патриарха Константинопольского святителя Фоми.
В народе этот праздник называют Фомин день, или Катаник, и он имеет много особых обычаев.
Что сегодня запрещено делать, каких традиций следует придерживаться и кого поздравить с днем ангела - в материале Styler дальше.
3 апреля пытались обрызгать землю водой из колодца, ведь верили, что так можно обеспечить хороший урожай. Также этой водой умывались, чтобы уберечься от болезней, сглаза.
Традиционно в этот день делали уборку - считалось, что выметая мусор, избавляешься даже от серьезных болезней.
3 апреля следует собраться за одним столом родным и близким, помириться с тем, с кем в ссоре.
Сны в Фомин день считали вещими.
Если роды выпадают на Кирилла Катаника, то роженице не стоит переживать - они пройдут успешно.
Антон, Фома, Кирилл, Яков, Агния, Серафима, Ананий, Федор, Пахом, Филимон. Обязательно поздравьте именинников с праздником!
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