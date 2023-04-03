Праздник 3 апреля: что строго запрещено делать, приметы, традиции и дни ангела

Главные традиции, что нужно сделать

3 апреля пытались обрызгать землю водой из колодца, ведь верили, что так можно обеспечить хороший урожай. Также этой водой умывались, чтобы уберечься от болезней, сглаза.

Традиционно в этот день делали уборку - считалось, что выметая мусор, избавляешься даже от серьезных болезней.

3 апреля следует собраться за одним столом родным и близким, помириться с тем, с кем в ссоре.

Сны в Фомин день считали вещими.

Что нельзя делать на Кирилла

Поливать комнатные цветы, иначе в доме будут ссоры.

Стирать белье, менять постель - когда-то верили, что так можно потревожить Водяного, и будет плохой сон.

Сплетничать, завидовать, лениться - эти действия сегодня под запретом.

Не стоит готовить борщ и пирожки с капустой - это поминальные блюда, которые могут привлечь в дом несчастье.

В этот день запрещалось беспокоить воду - бросать в нее камни, ходить на рыбалку.

Народные приметы и традиции на 3 апреля

Услышать гром - к урожайному году.

Много сока из березы - будет много дождей летом.

Синие облака - на теплую, но дождливую погоду.

Сильный ветер сегодня - до ночных заморозков.

Цветет мать-и-мачеха - совсем скоро станет еще теплее.

Комары появились - жди потепления.

Если роды выпадают на Кирилла Катаника, то роженице не стоит переживать - они пройдут успешно.

День ангела празднуют:

Антон, Фома, Кирилл, Яков, Агния, Серафима, Ананий, Федор, Пахом, Филимон. Обязательно поздравьте именинников с праздником!