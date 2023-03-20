Дні ангела у квітні 2023: як назвати дитину, щоб вона була щасливою

Квітень 2023 багатий днями ангела, або іменинами. Кожного дня місяця в календарі вшановується пам'ять якогось святого чи святих. Цей список називають Святцями, і колись саме за ними називали дитину, щоб її життя було щасливим.

Дізнайтеся нижче в Styler , кого привітати з днем ангела, і яке ім'я дати хлопчику чи дівчинці.

Раніше ми писали також, як назвати дитину, народжену у 2023 році.

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