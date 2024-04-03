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Свято 3 квітня: чому в цей день боялися води, що не можна робити

Середа 03 квітня 2024 06:00
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Свято 3 квітня: чому в цей день боялися води, що не можна робити Яке сьогодні свято (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

3 квітня 2024 року віряни відзначають день Микити Сповідника, який також називає днем Частування Водяного.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Традиції цього дня

У народі вірили, що саме сьогодні Водяник прокидається від зимової сплячки і першим ділом починає шукати, чим би поживитися.

Деякі побоювалися паводків, які приносили лиха, тому прагнули саме в цей день визначити, наскільки може вийти з берегів річка. Наприклад, дивилися на висоту гнізда кулика і розміщення кротячих нір.

В цей день намагалися задобрити Водяника, тому кидали у водойми поруч з домом різну їжу (часто - пиріжки з картоплею чи капустою).

Головні прикмети дня

  • Довгий гуркіт грому прогнозує негоду на кілька днів вперед.
  • Якщо піде дощ, то весну рано чекати не варто.
  • Південний вітер - до хорошого врожаю хліба.
  • Багато березового соку в цей день - літо буде дощовим.

Прикмети дня

  • Довгий гуркіт грому прогнозує негоду на кілька днів вперед.
  • Якщо піде дощ, то весну рано чекати не варто.
  • Південний вітер - до хорошого врожаю хліба.
  • Багато березового соку в цей день - літо буде дощовим.

Що сьогодні не можна робити

Не можна приходити до води з порожніми руками - Водяник образиться і будуть рясні паводки.

Не слід у цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються або ганяються один за одним - до сварки з близькими.

Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала або скла, бо втратите красу. Бите скло потрібно зібрати пакет і протримати в темному місці тиждень, після чого викинути.

Пролита на стіл вода стане передвісником великих помилок.

Не можна після миття підлог виливати воду на вулицю - до фінансових втрат.

У кого сьогодні День ангела: Микита, Мартін, Феодосія.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.

Також читайте, скільки триває Великий піст та що не можна робити в цей період.

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