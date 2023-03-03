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Свято 3 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела, головні прикмети

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

3 березня православні згадують святих Архипа та Філімона – апостолів від сімдесяти. А у народі відзначають свято Овсянки.

У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Цього дня жінки за традицією пекли пиріжки з вівсяного борошна, печиво вівсяне та булочки у формі пташок. Здобою пригощали рідних та близьких, а також пташку-вівсянку. Якщо виновниця урочистості поклює призначений їй підношення, то весна прийде швидко.

Чим більше господиня приготує їжі, тим більше добробуту цього року прийде до її будинку.

Народні прикмети 3 березня

  • День сухий — чекай на чудовий урожай.
  • На Овсянки повінь — влітку буде добрий сінокіс.
  • На небі мерехтять зірки - до похолодання.
  • Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоду.
  • Почути 3 березня грім - до рясного врожаю.
  • Заєць перебіжить дорогу — на невдачу.

Що не можна робити у цей день

  • 3 березня не можна сумувати, перебувати в печалі і сваритися.
  • У жодному разі не можна самостійно шукати пташку вівсянку — можна викликати низку невдач.
  • Цього дня заборонялося носити одяг темного кольору.
  • Також на Овсянки не можна байдикувати.

Іменини у цей день відзначають : Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло.

Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.

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