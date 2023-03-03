Свято 3 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела, головні прикмети

3 березня православні згадують святих Архипа та Філімона – апостолів від сімдесяти. А у народі відзначають свято Овсянки.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Цього дня жінки за традицією пекли пиріжки з вівсяного борошна, печиво вівсяне та булочки у формі пташок. Здобою пригощали рідних та близьких, а також пташку-вівсянку. Якщо виновниця урочистості поклює призначений їй підношення, то весна прийде швидко.
Чим більше господиня приготує їжі, тим більше добробуту цього року прийде до її будинку.
Іменини у цей день відзначають : Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло.
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