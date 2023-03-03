Праздник 3 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела, главные приметы

3 марта православные вспоминают святых Архиппа и Филимона – апостолов от семидесяти. А в народе отмечают праздник Овсянки.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку-овсянку. Если виновница торжества поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.
Чем больше хозяйка приготовит еды, тем больше благополучия придет в этом году в ее дом.
Именины в этот день отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.
Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.
Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.