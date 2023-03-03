Праздник 3 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела, главные приметы

Традиции этого дня

В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку-овсянку. Если виновница торжества поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.

Чем больше хозяйка приготовит еды, тем больше благополучия придет в этом году в ее дом.

Народные приметы 3 марта

День сухой — жди отличный урожай.

На Овсянки половодье — летом будет хороший сенокос.

На небе мерцают звезды — к похолоданию.

Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже.

Услышать 3 марта гром — к обильному урожаю.

Заяц перебежит дорогу — к неудаче.

Что нельзя делать в этот день

3 марта нельзя грустить, пребывать в унынии и ругаться.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь череду неудач.

В этот день запрещалось носить одежду темного цвета.

Также на Овсянки нельзя бездельничать.

Именины в этот день отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.