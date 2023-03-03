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Праздник 3 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела, главные приметы

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

3 марта православные вспоминают святых Архиппа и Филимона – апостолов от семидесяти. А в народе отмечают праздник Овсянки.

В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку-овсянку. Если виновница торжества поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.

Чем больше хозяйка приготовит еды, тем больше благополучия придет в этом году в ее дом.

Народные приметы 3 марта

  • День сухой — жди отличный урожай.
  • На Овсянки половодье — летом будет хороший сенокос.
  • На небе мерцают звезды — к похолоданию.
  • Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже.
  • Услышать 3 марта гром — к обильному урожаю.
  • Заяц перебежит дорогу — к неудаче.

Что нельзя делать в этот день

  • 3 марта нельзя грустить, пребывать в унынии и ругаться.
  • Ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь череду неудач.
  • В этот день запрещалось носить одежду темного цвета.
  • Также на Овсянки нельзя бездельничать.

Именины в этот день отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.

Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.

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