Свято 3 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела, головні прикмети

3 березня православні згадують святих Архипа та Філімона – апостолів від сімдесяти. А у народі відзначають свято Овсянки.

У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Цього дня жінки за традицією пекли пиріжки з вівсяного борошна, печиво вівсяне та булочки у формі пташок. Здобою пригощали рідних та близьких, а також пташку-вівсянку. Якщо виновниця урочистості поклює призначений їй підношення, то весна прийде швидко.

Чим більше господиня приготує їжі, тим більше добробуту цього року прийде до її будинку.

Народні прикмети 3 березня

День сухий — чекай на чудовий урожай.

На Овсянки повінь — влітку буде добрий сінокіс.

На небі мерехтять зірки - до похолодання.

Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоду.

Почути 3 березня грім - до рясного врожаю.

Заєць перебіжить дорогу — на невдачу.

Що не можна робити у цей день

3 березня не можна сумувати, перебувати в печалі і сваритися.

У жодному разі не можна самостійно шукати пташку вівсянку — можна викликати низку невдач.

Цього дня заборонялося носити одяг темного кольору.

Також на Овсянки не можна байдикувати.

Іменини у цей день відзначають : Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло.