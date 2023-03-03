Свято 3 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела, головні прикмети
3 березня православні згадують святих Архипа та Філімона – апостолів від сімдесяти. А у народі відзначають свято Овсянки.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Традиції цього дня
Цього дня жінки за традицією пекли пиріжки з вівсяного борошна, печиво вівсяне та булочки у формі пташок. Здобою пригощали рідних та близьких, а також пташку-вівсянку. Якщо виновниця урочистості поклює призначений їй підношення, то весна прийде швидко.
Чим більше господиня приготує їжі, тим більше добробуту цього року прийде до її будинку.
Народні прикмети 3 березня
- День сухий — чекай на чудовий урожай.
- На Овсянки повінь — влітку буде добрий сінокіс.
- На небі мерехтять зірки - до похолодання.
- Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоду.
- Почути 3 березня грім - до рясного врожаю.
- Заєць перебіжить дорогу — на невдачу.
Що не можна робити у цей день
- 3 березня не можна сумувати, перебувати в печалі і сваритися.
- У жодному разі не можна самостійно шукати пташку вівсянку — можна викликати низку невдач.
- Цього дня заборонялося носити одяг темного кольору.
- Також на Овсянки не можна байдикувати.
Іменини у цей день відзначають : Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло.
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