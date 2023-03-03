Праздник 3 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела, главные приметы
3 марта православные вспоминают святых Архиппа и Филимона – апостолов от семидесяти. А в народе отмечают праздник Овсянки.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку-овсянку. Если виновница торжества поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.
Чем больше хозяйка приготовит еды, тем больше благополучия придет в этом году в ее дом.
Народные приметы 3 марта
- День сухой — жди отличный урожай.
- На Овсянки половодье — летом будет хороший сенокос.
- На небе мерцают звезды — к похолоданию.
- Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже.
- Услышать 3 марта гром — к обильному урожаю.
- Заяц перебежит дорогу — к неудаче.
Что нельзя делать в этот день
- 3 марта нельзя грустить, пребывать в унынии и ругаться.
- Ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь череду неудач.
- В этот день запрещалось носить одежду темного цвета.
- Также на Овсянки нельзя бездельничать.
Именины в этот день отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.
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