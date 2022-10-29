Свято 29 жовтня: що краще не робити цього дня, кого привітати з іменинами

Про всі традиції та заборони цього свята, а також, хто святкує день ангела, читайте у матеріалі Styler.

Лонгін народився в Каппадокії (Туреччина зараз) і перебував на службі у імператора Юдеї - Пілата.

Лонгін був поруч з Ісусом, коли той страждав на хресті. Бачачи муки Спасителя, Лонгін увірував у нього, як у Сина Божого, пішов на батьківщину і став там проповідувати християнство. Іудеї дізналися про це і переконали Пілата, щоб він судив Лонгіна. Потім усе так і сталося, святого обезголовили.

Наші пращури вірили, що це невдалий день для прийняття важливих рішень. Не рекомендувалося йти в натовп чи проводити час у великих компаніях. Також у цей день остерігалися крадіжок та випадковостей.

На день Лонгіна вважалося корисним вмитися холодною проточною водою. Люди вірили, що це допомагає при хворобах очей, а особливо віруючі в прикмети змушували дітей кілька годин поспіль дивитися на воду, вважаючи, що таким чином малюки покращать гостроту зору.

На сонці виходили погрітися літні та хворі люди. Вони вірили, що отримане тепло та світло допоможуть їм пережити зиму.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день віяв вітер із півночі, то це передбачило хорошу погоду найближчими днями;

Якщо сонце ховалося у хмарах, це означало негоду;

Дощ передбачив швидкий прихід зими та морозів.

Куди ворона поверне дзьоб, звідти вітер і повіє.

Якщо листя з дерев слабо опадає, то морозів не чекай.

Іній на деревах – до потепління.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лаятись.

Не можна сумувати і впадати у відчай, скаржитися на життя.

Не можна займатися справами, що сильно навантажують зір.

Іменини у цей день святкують Софії, Леонтії, Олексії, Терентії, Євгенії, Івани, Єгори, Яни та Георгії.