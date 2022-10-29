Праздник 29 октября: что лучше не делать в этот день, кого поздравить с именинами
29 октября православные христиане чтут память святого мученика сотника Лонгина.
Обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела, читайте в материале Styler.
Лонгин родился в Каппадокии (Турция сейчас) и состоял на службе у правителя Иудеи - Пилата.
Лонгин находился рядом с Иисусом, когда тот страдал на кресте. Видя муки Спасителя, Лонгин уверовал в него, как в Сына Божия, удалился на родину и стал там проповедовать христианство. Иудеи узнали об этом и убедили Пилата, чтобы он судил Лонгина. Потом все так и случилось, святого обезглавили.
Наши предки верили, что это неудачный день для принятия важных решений. Не рекомендовалось идти в толпу или проводить время в больших компаниях. Также, в этот день остерегались краж и случайностей.
На день Лонгина считалось полезным умыться холодной проточной водой. Люди верили, что это помогает при глазных болезнях, а особо верующие в приметы заставляли детей несколько часов кряду смотреть на воду, считая, что таким образом малыши улучшат остроту зрения.
На солнце выходили погреться пожилые и больные люди. Они верили, что полученное тепло и свет помогут им пережить зиму.
Главные приметы этого дня
- Если в этот день дул ветер с севера, то это предзнаменовало хорошую погоду в ближайшие дни;
- Если солнце пряталось в облаках, то это означало ненастье;
- Дождь предзнаменовал скорый приход зимы и морозов.
- Куда ворона повернет клюв, оттуда ветер и подует.
- Если листья с деревьев слабо опадают, то морозов не жди.
- Иней на деревьях – к потеплению.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя ругаться.
- Нельзя грустить и предаваться унынию, жаловаться на жизнь.
- Нельзя заниматься делами, которые сильно нагружают зрение.
Именины в этот день празднуют Софьи, Леонтии, Алексеи, Терентии, Евгении, Иваны, Егоры, Яны и Георгии.
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