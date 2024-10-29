Свято 29 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 29 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобномучениці Анастасії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Анастасія Римляниня стала сиротою в три роки і виросла в монастирі неподалік Рима, де прийняла чернецтво. Коли їй виповнилося двадцять один рік, в Римі почалися переслідування християн за правління імператора Декія. Анастасія, яка славилася красою, відмовила всім багатим римлянам, які просили її руки, вибравши залишитися нареченою Христовою.
Язичники викрали її з монастиря, звинувативши в ненависті до багатих і поклонінні розіп’ятому Христу. Воєначальник Пров наказав їй принести жертву ідолам, але Анастасія відмовилася. Через свою відмову вона зазнала жорстоких тортур, що призвели до її смерті.
Кирила, який надав їй допомогу під час катувань, також стратили, вважаючи його таємним християнином. Анастасія стала символом незламної віри та мужності у боротьбі за свої переконання.
Свята Анастасія Римляниня (зображення: blagovist.info)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується спілкуватися з малознайомими людьми, оскільки це може призвести до серйозних конфліктів.
Цього дня існувала традиція, за якою жінки одягали коралі. Вважалося, що це приносить удачу і допомагає успішно завершити будь-які справи до кінця року.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.