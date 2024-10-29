Свято 29 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Анастасія Римляниня стала сиротою в три роки і виросла в монастирі неподалік Рима, де прийняла чернецтво. Коли їй виповнилося двадцять один рік, в Римі почалися переслідування християн за правління імператора Декія. Анастасія, яка славилася красою, відмовила всім багатим римлянам, які просили її руки, вибравши залишитися нареченою Христовою.

Язичники викрали її з монастиря, звинувативши в ненависті до багатих і поклонінні розіп’ятому Христу. Воєначальник Пров наказав їй принести жертву ідолам, але Анастасія відмовилася. Через свою відмову вона зазнала жорстоких тортур, що призвели до її смерті.

Кирила, який надав їй допомогу під час катувань, також стратили, вважаючи його таємним християнином. Анастасія стала символом незламної віри та мужності у боротьбі за свої переконання.

Свята Анастасія Римляниня (зображення: blagovist.info)

Що не можна робити сьогодні, 29 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Відмовляти у допомозі

Залишати дітей на самоті.

Також не рекомендується спілкуватися з малознайомими людьми, оскільки це може призвести до серйозних конфліктів.

Народні прикмети і традиції цього дня

Повільно пливуть хмари на небі - скоро заморозки

Птахи почали голосно кричати - чекайте мороз

Не всі листя опали з берези - погода буде теплою

Зранку на рослинах іній - ввечері піде сніг.

Цього дня існувала традиція, за якою жінки одягали коралі. Вважалося, що це приносить удачу і допомагає успішно завершити будь-які справи до кінця року.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: