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Праздник 29 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой церковный праздник 29 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 29 октября, свято - православные украинцы чтят память святой преподобномученицы Анастасии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Анастасия Римляниня стала сиротой в три года и выросла в монастыре близ Рима, где приняла монашество. Когда ей исполнилось двадцать один год, в Риме начались преследования христиан во время правления императора Декия. Анастасия, славившаяся красотой, отказала всем богатым римлянам, которые просили ее руки, выбрав остаться невестой Христовой.

Язычники похитили ее из монастыря, обвинив в ненависти к богатым и поклонению распятому Христу. Военачальник Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась. Из-за своего отказа она испытала жестокие пытки, повлекшие ее смерть.

Кирилла, который оказал ей помощь во время пыток, также казнили, считая его тайным христианином. Анастасия стала символом несокрушимой веры и мужества в борьбе за свои убеждения.

Святая Анастасия Римляниня (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать сегодня, 29 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Отказывать в помощи
  • Оставлять детей в одиночестве.

Также не рекомендуется общаться с малознакомыми людьми, поскольку это может привести к серьезным конфликтам.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Медленно плывут тучи на небе - скоро заморозки.
  • Птицы начали громко кричать - ждите мороз
  • Не все листья опали с березы - погода будет теплой
  • Утром на растениях иней - вечером пойдет снег.

В этот день существовала традиция, по которой женщины одевали кораллы. Считалось, что это доставляет удачу и помогает успешно завершить любые дела до конца года.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День военного финансиста
  • Всемирный день борьбы с псориазом
  • Всемирный день борьбы с инсультом
  • Всемирный день балета.

Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.

Также узнайте, как правильно подавать записки в церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Sogodni Svyato, Википедия.

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