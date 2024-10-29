Праздник 29 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 29 октября, свято - православные украинцы чтят память святой преподобномученицы Анастасии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Анастасия Римляниня стала сиротой в три года и выросла в монастыре близ Рима, где приняла монашество. Когда ей исполнилось двадцать один год, в Риме начались преследования христиан во время правления императора Декия. Анастасия, славившаяся красотой, отказала всем богатым римлянам, которые просили ее руки, выбрав остаться невестой Христовой.
Язычники похитили ее из монастыря, обвинив в ненависти к богатым и поклонению распятому Христу. Военачальник Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась. Из-за своего отказа она испытала жестокие пытки, повлекшие ее смерть.
Кирилла, который оказал ей помощь во время пыток, также казнили, считая его тайным христианином. Анастасия стала символом несокрушимой веры и мужества в борьбе за свои убеждения.
Святая Анастасия Римляниня (изображение: blagovist.info)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется общаться с малознакомыми людьми, поскольку это может привести к серьезным конфликтам.
В этот день существовала традиция, по которой женщины одевали кораллы. Считалось, что это доставляет удачу и помогает успешно завершить любые дела до конца года.
Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Sogodni Svyato, Википедия.