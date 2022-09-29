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Свято 29 вересня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

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Четвер 29 вересня 2022 06:01
Свято 29 вересня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

У церковному світі сьогодні відзначають День Юхимії, Юхимії Всехвальної.

Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.

Юхимія походила з християнської сім'ї. За часів переслідувань християн правитель їхнього міста ненавидів і виганяв християн, і коли громада відмовилася прийти на свято Марса і проводила свою службу - він судив усіх християн, а молоду Юхимію залишив і спробував спокусити її.

Однак, дівчина відмовила правителю, і її зазнали знущань. Але вона залишилася неушкодженою завдяки молитвам. Юхимію кидали у вогонь, відправляли до диких звірів, але вона продовжувала голосно молитися. І раптом пролунав голос, що покликав мученицю, і врятував її, відправивши до Бога. Після чого земля здригнулася, зруйнувала храми язичників і всі невірні Христові тікали. Батьки забрали тіло і поховали, а останній день її мук і вважається Днем Юхимії Всехвальної.

У народі сьогодні розглядали кістку курки чи качки й за нею визначали, якою буде зима: якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде холодною.

Продовжували стригти овець. Сьогодні також йшли у лазню: казали, що той, хто попариться у лазні 29 вересня, не хворітиме весь рік. Жінки на зиму заготовляли капусту.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холод настане нескоро.
  • Галки у зграї зібралися – це до ясної погоди.
  • Листя на деревах пожовтіло, але не падає – значить, осінь буде довгою.
  • Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Що не можна робити у цей день

  • Сьогодні не можна у лазні брати чужий віник, інакше можна захворіти, забравши на себе чужі хвороби.
  • Також не можна цілуватися - це до розлуки, а також розпочинати нові справи.

День Ангела святкують Віктор, Юхимія, Йосип, Кіпріан, Людмила, Прокопій та Ренат.

Раніше ми писали просвітські свята, які на нас чекають у жовтні 2022 року.

Також читайте, якою буде погода в Україні взимку 2022 року.

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