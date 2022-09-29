Праздник 29 сентября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Ефимия происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель их города ненавидел и изгонял християн, и когда община отказалась прийти на праздник Марса и проводила свою службу - он судил всех християн, а молодую Ефимию оставил и попытался соблазнить ее.

Однако, девушка отказала правителю, и ее подвергли издевательствам. Но она осталась невредимой благодаря молитвам. Ефимию бросали в огонь, отправляли к диким зверям, но она продолжала громко молиться. И вдруг раздался глас, позвавший мученицу, и спас ее, отправив к Богу. После чего земля сотряслась, разрушила храмы язычников и все неверные Христу бежали. Родители забрали тело и похоронили, а последний день ее мучений и считается Днем Ефимии Всехвальной.

В народе сегодня рассматривали кость курицы или утки и по ней определяли, какой будет зима: если кость толстая и на ней много жира, то зима будет холодной.

Продолжали стричь овец. Сегодня также шли в баню: говорили, что тот, кто попариться в бане 29 сентября, не будет болеть весь год. Женщины на зиму заготавливали капусту.

Главные приметы этого дня

Если 29 сентября плюсовая температура за окном, то холода наступят нескоро.

Галки в стаи собрались – это к ясной погоде.

Листья на деревьях пожелтели, но не падают – значит, осень будет долгой.

Звезды утром мерцают – к перемене погоды.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя в бане брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие болезни.

Также нельзя целоваться – это к разлуке, а также начинать новые дела.

День Ангела празднуют Виктор, Евфимия, Иосиф, Киприан, Людмила, Прокопий и Ренат.