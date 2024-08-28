Свято 29 серпня: що не можна робити в день Усікновення глави Івана Хрестителя, прикмети

Свято 29 серпня - завтра православні українці святкують Усікновення глави Івана Хрестителя за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Іван Хреститель був величним пророком, який передрікав прихід Месії та охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Він не боявся публічно говорити про гріхи людей і закликав до покаяння. Іван засудив шлюб царя Ірода Антипи з Іродіадою, дружиною його брата Філіпа. Це обурило Іродіаду, і вона захотіла, щоб Іван поніс покарання.
Іван був ув'язнений, але Іродіада прагнула більшого покарання для пророка. На день народження Ірода його дочка, Соломія, танцювала так майстерно, що цар пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Під тиском матері Соломія попросила голову Івана Хрестителя на таці.
Ірод не хотів порушити свою обіцянку і наказав виконати прохання Соломії. Так Іван Хреститель загинув мученицькою смертю.
Народження Іоана (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується веселитися та галасувати, адже 29 серпня згадують мученицьку смерть Іоанна і така поведінка може сприйматися як неповага. Важливо залишатися стриманими, виказуючи смирення перед Богом.
Здавна українці вірили, що з цього дня починається справжня осінь. Ночі стають холодними, а природа готується до зими.
У цей день віряни моляться Святому Івану Хрестителю у цей день, просячи позбавлення від головного болю та міцного здоров’я.
Завтра іменини святкують: Іван.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.