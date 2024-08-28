Праздник 29 августа: что нельзя делать в день Упразднение главы Иоанна Крестителя, приметы

Какой завтра праздник в церковном календаре

Иоанн Креститель был величественным пророком, предрекавшим пришествие Мессии и окрестившего Иисуса Христа в реке Иордан. Он не боялся публично говорить о грехах людей и призывал к покаянию. Иоанн осудил брак царя Ирода Антипы с Иродиадой, женой его брата Филиппа. Это возмутило Иродиаду, и она захотела, чтобы Иван понес наказание.

Иоанн был заключен, но Иродиада стремилась к большему наказанию для пророка. На день рождения Ирода его дочь, Саломея, танцевала так мастерски, что царь пообещал исполнить любое ее желание. Под давлением матери Соломия попросила голову Иоанна Крестителя на подносе.

Ирод не хотел нарушить свое обещание и приказал выполнить просьбу Соломии. Так Иоанн Креститель погиб мученической смертью.

Рождение Иоанна (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Резать что-либо круглой формы

Брать в руки лопату или топор

Употреблять алкогольные напитки

Есть сыры, рыбу и мясо.

Также не рекомендуется веселиться и кричать, ведь 29 августа вспоминают мученическую смерть Иоанна и такое поведение может восприниматься как неуважение. Важно оставаться сдержанными, выражая смирение перед Богом.

Народные приметы и традиции 29 августа

Опали все листья из каштана - ждите долгое бабье лето

Слышен гром - осень будет теплой и солнечной

Активно летают гуси - скоро начнется сезон дождей

В небе летают лебеди - первый снег выпадет рано

Журавли улетели в теплые края - к похолоданию.

Давно украинцы верили, что с этого дня начинается настоящая осень. Ночи становятся прохладными, а природа готовится к зиме.

В этот день верующие молятся Святому Иоанну Крестителю в этот день, прося избавления от головной боли и крепкого здоровья.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иван.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: