Праздник 29 августа: что нельзя делать в день Упразднение главы Иоанна Крестителя, приметы

Праздник 29 августа – завтра православные украинцы празднуют Усекновение главы Иоанна Крестителя по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Иоанн Креститель был величественным пророком, предрекавшим пришествие Мессии и окрестившего Иисуса Христа в реке Иордан. Он не боялся публично говорить о грехах людей и призывал к покаянию. Иоанн осудил брак царя Ирода Антипы с Иродиадой, женой его брата Филиппа. Это возмутило Иродиаду, и она захотела, чтобы Иван понес наказание.
Иоанн был заключен, но Иродиада стремилась к большему наказанию для пророка. На день рождения Ирода его дочь, Саломея, танцевала так мастерски, что царь пообещал исполнить любое ее желание. Под давлением матери Соломия попросила голову Иоанна Крестителя на подносе.
Ирод не хотел нарушить свое обещание и приказал выполнить просьбу Соломии. Так Иоанн Креститель погиб мученической смертью.
Рождение Иоанна (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется веселиться и кричать, ведь 29 августа вспоминают мученическую смерть Иоанна и такое поведение может восприниматься как неуважение. Важно оставаться сдержанными, выражая смирение перед Богом.
Давно украинцы верили, что с этого дня начинается настоящая осень. Ночи становятся прохладными, а природа готовится к зиме.
В этот день верующие молятся Святому Иоанну Крестителю в этот день, прося избавления от головной боли и крепкого здоровья.
Завтра именины празднуют: Иван.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.