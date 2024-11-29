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Свято 29 листопада: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке свято 29 листопада (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В п'ятницю 29 листопада церква вшановує мученика Парамона і з ним 370 мучеників. В народі цей день називали Парамоновим, для пращурів дата слугувала своєрідним орієнтиром для визначення погоди.

Про історію, прикмети та заборони свята 29 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Яке свято в церковному календарі

Про дитинство та ранні роки життя святого мученика Парамона відомо мало. За переказами, чоловік жив в III столітті за часів правління імператора Декії, який влаштував гоніння християн. 

За наказом Аквіана, правителя східних областей, наближені царя кинули до в'язниці 370 християн, разом з Парамоном. В тортурах їх намагалися змусити зректися християнської віри та прийняти язичницький світогляд.

Парамон відкрито вказав на жорстокість правителя та чітко зазначив свою віру в Ісуса Христа. Після цього святого мученика стратили разом з іншими ув'язненими.

Що не можна робити 29 листопада

На думку предків, утримання від певної діяльності допоможе залучити в життя щастя. Зокрема, сьогодні не слід:

  • приймати необдумані рішення
  • лінуватися
  • лаятися і агресивно відстоювати свої погляди 

Крім цього, триває Різдвяний піст, який має певні заборони. Зокрема, в перші три тижні посту можна їсти рибу в вівторок, четвер, суботу та неділю.

В понеділок вживають гарячі страви без олії чи масла, а в середу та п'ятницю дотримуються сухоїдіння.

Наступні 10 днів в будні вживають переважно нежирну рослинну їжу, а в вихідні - рибу. У вівторок та четвер останнього тижня посту їдять гарячі страви без жирів.

Головні прикмети і традиції

  • Якщо сьогодні йде сніг, то незабаром буде хуртовина
  • 29 листопада снігу немає - в День Святого Миколая будуть сильні морози
  • Цього дня лежить багато снігу - наступного року буде гарний врожай 
  • Якщо сьогодні видно яскраві зірки - буде мороз, якщо зірки тьмяні - буде тепло 
  • 29 листопада зорі червоні - буде сильний вітер

Парамонів день вважався "зимовказівником", тобто, допомагав визначити погоду на найближчий час. Якщо цього дня лежав сніг, ранок починався з очищення дахів мітлами та віниками.

Пращури цього дня намагалася ходити в лазню або милися теплою водою. Вірили, що це покращує настрій та здоров'я.

У кого сьогодні іменини

29 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Сергій, Данило, Микола, Денис, Іван. 

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Матвій, Василь, Михайло, Віктор, Дмитро, Іван, Микола, Федір, Макар, Сергій.

Яке сьогодні свято в світі

29 листопада в світі відзначають такі свята і події:

  • Міжнародний день жінок-правозахисниць
  • Міжнародний день системного інженера
  • День електронних привітань
  • Всеукраїнський день логіста
  • День без покупок
  • Всесвітній день інформації
  • Міжнародний день ягуара
  • Всесвітній день мурахоїдів

До речі, нещодавно ми писали про нові дати важливих свят циклу від Романа до Йордана.

Читайте також, коли буде День Андрія в 2024 році.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.

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