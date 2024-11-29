Праздник 29 ноября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой праздник в церковном календаре

О детстве и ранних годах жизни святого мученика Парамона известно мало. По преданию, мужчина жил в III веке во времена правления императора Декии, устроившего гонения христиан.

По приказу Аквиана, правителя восточных областей, приближенные царя бросили в тюрьму 370 христиан вместе с Парамоном. В пытках их пытались заставить отречься от христианской веры и принять языческое мировоззрение.

Парамон открыто указал на жестокость правителя и ясно отметил свою веру в Иисуса Христа. После этого святого мученика казнили вместе с другими заключенными.

Что нельзя делать 29 ноября

По мнению предков, воздержание от определенной деятельности поможет вовлечь в жизнь счастье. В частности, сегодня не следует:

принимать необдуманные решения

лениться

ругаться и агрессивно отстаивать свои взгляды

Кроме этого, продолжается Рождественский пост, у которого есть определенные запреты. В частности, в первые три недели поста можно есть рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

В понедельник употребляют горячие блюда без масла или масла, а в среду и пятницу соблюдают сухое питание.

Следующие 10 дней в будни употребляют преимущественно нежирную растительную пищу, а в выходные - рыбу. Во вторник и четверг на последней неделе поста едят горячие блюда без жиров.

Главные приметы и традиции

Если сегодня идет снег, то в скором времени будет метель

29 ноября снега нет - в День Святого Николая будут сильные морозы.

В этот день лежит много снега - в следующем году будет хороший урожай

Если сегодня видны яркие звезды - будет мороз, если звезды тусклые - будет тепло

29 ноября звезды красные - будет сильный ветер

Парамонов день считался "зимоуказателем", то есть помогал определить погоду на ближайшее время. Если в этот день лежал снег, утро начиналось с очищения крыш метлами и вениками.

Наши предки в этот день следили за облаками. Верили, что это улучшает настроение и здоровье.

У кого сегодня именины

29 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Сергей, Даниил, Николай, Денис, Иоанн.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Матвей, Василий, Михаил, Виктор, Дмитрий, Иван, Николай, Федор, Макар, Сергей.

Какой сегодня праздник в мире

29 ноября в мире отмечают следующие праздники и события: