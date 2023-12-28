Свято 29 грудня: чому цей день називається "Страшним", що суворо не можна робити

29 грудня віруючі в Україні відзначають день пам'яті Віфлеємських немовлят. У народі день називається "Страшним".

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія та традиції цього дня

По біблійній історії, пророцтва і волхви передбачили цареві Іроду швидке пришестя Царя Юдейського. Але Ірод таки вирішив обдурити долю і наказав убити всіх малюків чоловічої статі, що народилися, - таким чином загинули 14 тис. немовлят.

Існує думка, що ця цифра завищена, але якщо врахувати, що на той момент у країні відбувався перепис населення, то у місті Віфлеєм було дуже багато людей, а з ними – і дітей. Цар Ірод сподівався, що вбивши всіх немовлят, він залишиться при владі. Але він прорахувався: Ангел попередив Йосипа та Анну, і вони з Ісусом втекли до Єгипту.

Діти, які загинули, стали першими мучениками за Христа, а сам день почали називати "Страшним".

Головним захистом від зла в цей час вважаються молитви - за старих часів люди читали їх і заспокоювалися. День слід присвятити будинку та близьким. Також був звичай спалювати старі речі – вважалося, що таким чином можна відвадити від хати нещастя.

Що сьогодні суворо не можна робити

Цього дня не бажали здоров'я та щастя, бо вірили, що все станеться навпаки. Тому дату часто називали Страшним днем. Вірили, що на землю виходить усіляка погань. Також заборонялося конфліктувати, лаятись.

Головні прикмети цього дня

Завірюха - липень буде дощовим.

Вікна потіють 0 до відлиги.

Кури сідають на сідло раніше - скоро буде мороз.

День ангела відзначають Наталія, Ганна, Варвара, Марко, Іван, Георгій.