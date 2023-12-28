Праздник 29 декабря: почему этот день называется "Страшным", что строго нельзя делать

29 декабря верующие в Украине отмечают день памяти Вифлеемских младенцев. В народе день называется "Страшным".

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции этого дня

По библейской истории, пророчества и волхвы предсказали царю Ироду скорое пришествие Царя Иудейского. Но Ирод все-таки решил обмануть судьбу и приказал убить всех родившихся малышей мужского пола - таким образом погибли 14 тыс. младенцев.

Бытует мнение, что эта цифра завышена, но если учесть, что на тот момент в стране происходила перепись населения, то в городе Вифлеем находилось очень много людей, а с ними - и детей. Царь Ирод надеялся, что убив всех младенцев, он останется у власти. Но он просчитался: Ангел предупредил Иосифа и Анну, и они с Иисусом бежали в Египет.

Малыши, которые погибли, стали первыми мучениками за Христа, а сам день стали называть "Страшным".

Главной защитой от зла в это время считаются молитвы - в старину люди читали их и успокаивались. День следует посвятить дому и близким. Таже был обычай сжигать старые вещи - считалось, что таким образом можно отвадить от дома несчастье.

Что сегодня строго нельзя делать

В этот день не желали здоровья и счастья, потому что верили, что все свершится наоборот. Потому дату часто называли Страшным днем. Верили, что на землю выходит всяческая нечисть. Также запрещалось конфликтовать, ругаться.

Главные приметы этого дня

Метель - июль будет дождливым.

Окна потеют 0 к оттепели.

Куры садятся на насест раньше - скоро будет мороз.

День ангела отмечают Наталья, Анна, Варвара, Марк, Иван, Георгий.