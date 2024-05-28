Свято 28 травня: чому сьогодні не можна купатися, заборони і традиції дня

Яке сьогодні церковне свято

28 травня в церковному календарі відзначається день пам'яті преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Він був духовним лідером і захисником православ'я під час іконоборства у VIII столітті, а також учнем апостола Івана Богослова і помічником апостола Павла.

Народився в благочестивій родині в Кесарії Вифінійській і з дитинства прагнув до духовності. Після смерті матері його батько став монахом, а Микита приєднався до Мидикійського монастиря. Там він проявив свої здібності та глибоку віру в Бога. За сім років його висвятили на пресвітера, а згодом він став ігуменом монастиря.

Микита Сповідник відзначався великим милосердям: допомагав убогим, приймав мандрівників, дбав про сиріт і вдів, з повагою ставився до святих ікон. Також проповідував Євангеліє, знищував храми ідолів та зазнав ув’язнення і тортур за свою віру. Євтихій відкрито критикував ідолопоклонство, проповідуючи, що Ісус Христос - єдиний істинний Бог.

Помер у глибокій старості у своєму рідному місті Себастії, хоча деякі джерела стверджують, що він загинув мученицькою смертю на початку II століття. Залишив після себе мощі, біля яких відбувалися численні дива зцілення. Його життя стало прикладом набожності та милосердя, і він став притулком для тих, хто шукав духовної підтримки та милості.

Що не можна робити 28 травня

За народними традиціями сьогодні потрібно дотримуватися певних заборон:

не можна працювати фізично, адже цей день призначений для молитовного спокою

не залишайте двері будинку відчиненими, щоб уникнути неприємностей

утримуйтесь від лайки та сварок, щоб зберегти гармонію

на полудень зачиніть вікна та двері, щоб відганяти злих духіх

батькам важливо не сварити своїх дітей, щоб зберегти добробут у родині

Натомість сьогодні вагітним рекомендовано молитися за здоров'я своєї майбутньої дитини, а селянам слід піднести молитви святому Микиті за здоров'я своєї домашньої птиці.

Преподобний Микита, сповідник, єпископ Халкидонський (ікона: blagovist.church.ua)

Важливо: забобони радять не купатися цього дня у водоймах, бо сьогодні вода набирає особливі властивості, які можуть принести нещастя. Тому краще утриматися від купання, щоб уникнути ризику.

Народні прикмети і традиції на 28 травня

У минулому наші предки мали чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо сьогодні роса на траві - це обіцяє добрий урожай зерна

безвітряна погода пророкує врожайний рік

багато мурах в мурашнику сигналізує про наближення вітру

якщо на сонці гріється багато ящірок - очікуйте дощ

низькі польоти птахів свідчать про наближення дощу

гарна погода обіцяє великий врожай

якщо дощить, буде суха осінь

довга видимість веселки на небі означає негоду

якщо оси активно літають, погода скоро покращиться

У кого сьогодні день ангела

28 травня іменини святкують: Микита, Денис, Гнат, Анастасія, Захар, Дмитро, Микола, Павло, Макар.