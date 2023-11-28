Свято 28 листопада: чому цей день важливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Що відомо про цей день

Святий Стефан жив у VIII столітті, коли у Візантійській імперії жорстоко переслідувалися шанувальники святих ікон, прославився створенням громад із вірними послідовниками та загинув від рук найманих убивць, підісланих імператором.

Святий Стефан разом зі своєю сім'єю тривалий час був змушений переховуватися через репресії, викликані пануванням іконоборців у Константинополі. Юнак вирушив до блаженного самітника Іоанна на гору святого Оксентія, де незабаром утворилася обитель. Через деякий час Стефан став її ігуменом, і коли чутка про благочестя ченців та їх шанування ікон дійшла до імператора, правитель наказав заарештувати сповідника.

У народній традиції на Стефана особлива увага приділялася сойці, яка вважалася покровителькою новонароджених. Ця маленька пташка, здатна наслідувати будь-які звуки, приносила дітям, народженим цього дня, удачу у всіх справах і щасливу частку.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день до вікна прилетить сойка та почне кричати, то це вважається добрим знаком.

Весь день холодно та сухо - літо буде спекотним та сухим.

Якщо сніг випаде вночі - лежатиме, якщо вдень – надовго не затримається.

Пічна зола швидко гасне - буде тепло.

Порося вищить у сажі - до холодів.

Гуси часто ляскають крилами - потеплішає.

Що не можна робити у цю дату

Сьогодні не можна нічого позичати, адже можете віддати щастя. Не робіть винятків навіть для солі чи цукру.

Категорично не можна лаятись. Намагайтеся стримувати свої емоції.

Сьогодні святкують іменини такі імена: Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Сергій, Тимофій, Федір.