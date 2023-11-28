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Праздник 28 ноября: почему этот день важен, у кого день ангела, важные приметы

Какой церковный праздник 28 ноября (РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

28 ноября 2023 года в Украине православные отмечают день памяти святого Стефана. Также в народе дату называли Стефан или Сойкин день.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Что известно об этом дне

Святой Стефан жил в VIII веке, когда в Византийской империи жестоко преследовались почитатели святых икон, прославился созданием общин с верными последователями и погиб от рук наемных убийц, подосланных императором. 

Святой Стефан вместе со своей семьей длительное время был вынужден скрываться из-за репрессий, вызванных господствующим учением иконоборцев в Константинополе. Юноша отправился к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия, где вскоре образовалась обитель. Через некоторое время Стефан стал ее игуменом, и когда слух о благочестии монахов и их почитании икон дошел до императора, правитель приказал арестовать исповедника.

В народной традиции на Стефана особое внимание уделялось сойке, которая считаласьбпокровительницей новорожденных. Эта маленькая птичка, способная подражать любым звукам, приносила детям, рожденным в этот день, удачу во всех делах и счастливую долю.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается добрым знаком.
  • Весь день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.
  • Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.
  • Печная зола быстро гаснет – будет тепло.
  • Поросенок визжит в саже – к холодам.
  • Гуси часто хлопают крыльями – потеплеет.

Что нельзя делать в эту дату

  • Сегодня нельзя ничего одалживать, ведь можете отдать счастье. Не делайте исключений даже для соли или сахара.
  • Категорически нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции.

Сегодня празднуют именины такие имена: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.

 

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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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