Свято 28 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі апостоли Прохор, Никанор, Тимон і Пармен були серед сімдесяти апостолів, яких Ісус Христос обрав для проповідування Євангелія. Всі вони також входили до числа семи дияконів, призначених апостолами для служіння в першій християнській громаді Єрусалима.

Прохор допомагав в організації та розподілі їжі й ресурсів серед вірних. Був близьким учнем апостола Івана Богослова, який призначив його єпископом у Нікомедії. Після заслання Івана на острів Патмос, Прохор повернувся до Нікомедії, де продовжував проповідувати християнське вчення, за що зазнав мученицької смерті.

Никанор служив громаді в Єрусалимі. Про його життя відомо небагато, але за переказами, він теж прийняв мученицьку смерть за свою віру, хоча деталі залишаються невідомими.

Відомо, що Тимон активно займався проповідницькою діяльністю. Він став єпископом у місті Бостра, що в Аравії, де ефективно поширював християнське вчення. Тимон зазнав жорстоких тортур і загинув мученицькою смертю за свою віру.

Про Пармена відомо найменше серед семи дияконів. Він служив у християнській громаді Єрусалима, де й прийняв мученицьку смерть, але конкретні обставини його життя та смерті не збереглися.

Святі апостоли і диякони зіграли важливу роль у розвитку та поширенні раннього християнства, віддавши своє життя за віру.

Прохор, Никанор, Тимон та Пармен - перші диякони (зображення: uapc.te.ua)

Що не можна робити сьогодні, 28 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися, сваритися або пліткувати

Відмовляти нужденним у допомозі

Шити, в’язати чи вишивати.

Також не рекомендується сьогодні позичати або продавати будь-що, оскільки вважається, що це може призвести до бідності. Раніше вважали, що цей день сприятливий для роботи в городі чи саду.

Народні прикмети і традиції цього дня

Багато роси вранці - до гарної погоди вдень

Хмари пливуть високо в небі - погода буде теплою і гарною

Вночі яскраво мерехтять зорі - буде гроза.

У давнину цього дня шанували ковалів та їхню важку працю. Вважалося, що вони мають особливі здібності підкорювати стихії вогню, води та заліза. Їхня майстерність і сила викликали повагу та захоплення серед людей.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Павло, Василь, Юхим, Іван, Остап, Микола, Юліан, Олена, Антоніна, Анастасія, Ірина.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: