Праздник 28 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые апостолы Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были среди семидесяти апостолов, которых Иисус Христос избрал для проповеди Евангелия. Все они также входили в число семи диаконов, предназначенных апостолами для служения в первой христианской общине Иерусалима.

Прохор помогал в организации и распределении пищи и ресурсов среди верных. Был близким учеником апостола Иоанна Богослова, назначившего его епископом в Никомедии. После ссылки Ивана на остров Патмос, Прохор вернулся в Никомедию, где продолжал проповедовать христианское учение, за что потерпел мученическую смерть.

Никанор служил общине в Иерусалиме. О его жизни известно немного, но по преданию он тоже принял мученическую смерть за свою веру, хотя детали остаются неизвестными.

Известно, что Тимон активно занимался проповеднической деятельностью. Он стал епископом в городе Бостра в Аравии, где эффективно распространял христианское учение. Тимон подвергся жестоким пыткам и погиб мученической смертью за свою веру.

О Пармене известно меньше среди семи дьяконов. Он служил в христианской общине Иерусалима, где принял мученическую смерть, но конкретные обстоятельства его жизни и смерти не сохранились.

Святые апостолы и дьяконы сыграли немаловажную роль в развитии и распространении раннего христианства, отдав свою жизнь за веру.

Прохор, Никанор, Тимон и Пармен - первые дьяконы (изображение: uapc.te.ua)

Что нельзя делать сегодня, 28 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться, ссориться или сплетничать

Отказывать нуждающимся в помощи

Шить, вязать или вышивать.

Также не рекомендуется сегодня одалживать или продавать что-либо, поскольку считается, что это может привести к бедности. Раньше считалось, что этот день благоприятен для работы в огороде или саду.

Народные приметы и традиции этого дня

Многие росы утром - к хорошей погоде днем

Облака плывут высоко в небе - погода будет теплой и хорошей

Ночью ярко мерцают звезды - будет гроза.

В старину в этот день почитали кузнецов и их тяжелый труд. Считалось, что они обладают особыми способностями покорять стихии огня, воды и железа. Их мастерство и сила вызвали уважение и восхищение среди людей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Павел, Василий, Ефим, Иван, Остап, Николай, Юлиан, Елена, Антонина, Анастасия, Ирина.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: