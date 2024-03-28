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Свято 28 березня: чому цей день важливий, у кого день ангела, головні прикмети

Четвер 28 березня 2024 06:00
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Свято 28 березня: чому цей день важливий, у кого день ангела, головні прикмети Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

28 березня 2024 року віряни святкують День пам'яті Преподобного Іларіона.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Історія та традиції дня

Преподобний Іларіон Новий з молодості віддав себе служінню Христу і протягом багатьох років жив у самоті. За свою бездоганність і святість життя його було піднесено до сану пресвітера, а потім він був призначений ігуменом монастиря Пеликитського. Через молитву він міг звернути дощ під час посухи, відганяти шкідливих тварин від полів і виконувати багато інших чудес.

Зазвичай до 28 березня вже ставало тепліше, і сніг танув. Наші предки вірили, що як тільки цвіте мати-й-мачуха, вінок Степана втрачає свою силу - його ще 15 серпня плели члени сім'ї разом. Цей вінок використовували як оберіг і талісман для лікування хвороб. З нього виймали рослини і варили на їх основі чай.

Головні прикмети цього дня:

  • Чується глухий і тривалий грім - буде багато дощів у цей місяць.
  • Сороки сидять на верхівках дерев - скоро буде тепло.
  • Дощ у цей день - буде добрий урожай.
  • Чайки ввечері низько кричать - влітку буде посуха.
  • Якщо чайки співають протяжно, то на наступний день можна чекати ясної погоди.
  • Туман і іній вранці цього дня передвіщають багатий урожай фруктів, овочів і злаків.
  • Чайки літають низько - чекайте посухи.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна брехати, сваритися і вживати алкоголь.
  • Також заборонено погано ставитися до домашньої птиці - відлякаєте удачу.
  • Відмовляти в допомозі теж не думайте - будете мати потребу в грошах.

Хто святкує іменини: Іларіон, Степан, Ілля, Лазар, Сава, Марія.

Нещодавно ми писали, коли цього року святкують Великдень.

А крім цього, розповідали, що можна їсти в Великий піст.

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