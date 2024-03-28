ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 28 марта: почему этот день важен, у кого день ангела, главные приметы

Четверг 28 марта 2024 06:00
UA EN RU
Праздник 28 марта: почему этот день важен, у кого день ангела, главные приметы Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

28 марта 2024 верующие празднуют День памяти Преподобного Иллариона.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

История и традиции дня

Преподобный Илларион Новый из молодости отдал себя служению Христу и в течение многих лет жил в одиночестве. За свою безупречность и святость жизни он был вознесен в сан пресвитера, а затем он был назначен игуменом монастыря Пеликитского. Через молитву он мог свернуть дождь во время засухи, отгонять вредных животных от полей и исполнять многие другие чудеса.

Обычно к 28 марта уже становилось теплее, и снег таял. Наши предки верили, что как только цветет мать-и-мачеха, венок Степана теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи вместе. Этот венок использовали в качестве оберега и талисмана для лечения болезней. Из него вынимали растения и варили на их основе чай.

Главные приметы этого дня:

  • Слышится глухой и продолжительный гром - будет много дождей в этот месяц.
  • Сороки сидят на верхушках деревьев - скоро будет тепло.
  • Дождь в этот день будет хорошим.
  • Чайки вечером низко кричат - летом будет засуха.
  • Если чайки поют протяжно, на следующий день можно ожидать ясной погоды.
  • Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
  • Чайки летают низко - ждите засухи.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя лгать, ссориться и употреблять алкоголь.
  • Также запрещено плохо относиться к домашней птице – отпугнете удачу.
  • Отказывать в помощи тоже не думайте – будете нуждаться в деньгах.

Кто празднует именины: Илларион, Степан, Илья, Лазарь, Савва, Мария.

Недавно мы писали, когда в этом году празднуют Пасху.

А кроме этого, рассказывали, что можно есть в Великий пост.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Праздник в Украине
NEWS
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО