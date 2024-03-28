Праздник 28 марта: почему этот день важен, у кого день ангела, главные приметы
28 марта 2024 верующие празднуют День памяти Преподобного Иллариона.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
История и традиции дня
Преподобный Илларион Новый из молодости отдал себя служению Христу и в течение многих лет жил в одиночестве. За свою безупречность и святость жизни он был вознесен в сан пресвитера, а затем он был назначен игуменом монастыря Пеликитского. Через молитву он мог свернуть дождь во время засухи, отгонять вредных животных от полей и исполнять многие другие чудеса.
Обычно к 28 марта уже становилось теплее, и снег таял. Наши предки верили, что как только цветет мать-и-мачеха, венок Степана теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи вместе. Этот венок использовали в качестве оберега и талисмана для лечения болезней. Из него вынимали растения и варили на их основе чай.
Главные приметы этого дня:
- Слышится глухой и продолжительный гром - будет много дождей в этот месяц.
- Сороки сидят на верхушках деревьев - скоро будет тепло.
- Дождь в этот день будет хорошим.
- Чайки вечером низко кричат - летом будет засуха.
- Если чайки поют протяжно, на следующий день можно ожидать ясной погоды.
- Туман и иней утром в этот день предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
- Чайки летают низко - ждите засухи.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя лгать, ссориться и употреблять алкоголь.
- Также запрещено плохо относиться к домашней птице – отпугнете удачу.
- Отказывать в помощи тоже не думайте – будете нуждаться в деньгах.
Кто празднует именины: Илларион, Степан, Илья, Лазарь, Савва, Мария.
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