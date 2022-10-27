Свято 27 жовтня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела

27 жовтня православні віруючі вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Сербської.
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Свята Параскева народилася у будинку багатих батьків у Сербії. Батьки часто відвідували церкву, виконували всі заповіді і роздавали милостиню жебракам і знедоленим. Параскева теж дуже любила бувати у церкві. На одній з Божественних Літургій вона почула Євангельські слова про те, що кожен може піти за Господом Богом, якщо захоче. Вони настільки запали в душу Параскеві, що дівчина вирішила жити так, як навчає Ісус.
Після смерті батьків вона разом із братом покинула батьківський дім і вирушила до Константинополя, де вклонилася святиням. Потім попрямувала до Йорданської пустелі, де й прожила до глибокої старості.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен : Петро, Назар, Михайло, Максиміліан, Кузьма, Гнат, Параска.
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