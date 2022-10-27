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Свято 27 жовтня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

27 жовтня православні віруючі вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Сербської.

У матеріалі Styler читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Свята Параскева народилася у будинку багатих батьків у Сербії. Батьки часто відвідували церкву, виконували всі заповіді і роздавали милостиню жебракам і знедоленим. Параскева теж дуже любила бувати у церкві. На одній з Божественних Літургій вона почула Євангельські слова про те, що кожен може піти за Господом Богом, якщо захоче. Вони настільки запали в душу Параскеві, що дівчина вирішила жити так, як навчає Ісус.

Після смерті батьків вона разом із братом покинула батьківський дім і вирушила до Константинополя, де вклонилася святиням. Потім попрямувала до Йорданської пустелі, де й прожила до глибокої старості.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
  • Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині морозна.
  • Якщо на Параскеву- бруд на дорогах, то до настання зими залишається чотири тижні.
  • Яскраве зоряне небо цього дня віщує багатий урожай наступного року.
  • Ворони розкаркалися – до відлиги.
  • Якщо бруд великий і кінське копито заливається водою, то сніг, що випав, відразу встановиться.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна займатися шиттям, в'язанням, пранням, лагодити одяг.
  • Не варто багато сміятися.
  • Не призначайте на сьогодні важливих справ і загалом нічого нового не починайте.
  • Вагітним не варто розчісувати волосся.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен : Петро, Назар, Михайло, Максиміліан, Кузьма, Гнат, Параска.

До речі, раніше ми писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.

А також розповідали про те, чи українці хочуть перенести святкування Різдва на 25 грудня.

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