Свято 27 жовтня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела

Свята Параскева народилася у будинку багатих батьків у Сербії. Батьки часто відвідували церкву, виконували всі заповіді і роздавали милостиню жебракам і знедоленим. Параскева теж дуже любила бувати у церкві. На одній з Божественних Літургій вона почула Євангельські слова про те, що кожен може піти за Господом Богом, якщо захоче. Вони настільки запали в душу Параскеві, що дівчина вирішила жити так, як навчає Ісус.

Після смерті батьків вона разом із братом покинула батьківський дім і вирушила до Константинополя, де вклонилася святиням. Потім попрямувала до Йорданської пустелі, де й прожила до глибокої старості.

Головні прикмети цього дня

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині морозна.

Якщо на Параскеву- бруд на дорогах, то до настання зими залишається чотири тижні.

Яскраве зоряне небо цього дня віщує багатий урожай наступного року.

Ворони розкаркалися – до відлиги.

Якщо бруд великий і кінське копито заливається водою, то сніг, що випав, відразу встановиться.

Що не можна робити сьогодні

Не можна займатися шиттям, в'язанням, пранням, лагодити одяг.

Не варто багато сміятися.

Не призначайте на сьогодні важливих справ і загалом нічого нового не починайте.

Вагітним не варто розчісувати волосся.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен : Петро, Назар, Михайло, Максиміліан, Кузьма, Гнат, Параска.