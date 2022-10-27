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Праздник 27 октября: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

27 октября православные верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской.

В материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Святая Параскева родилась в доме богатых родителей в Сербии. Родители очень часто посещали церковь, исполняли все заповеди и раздавали милостыню нищим и обездоленным. Параскева тоже очень любила бывать в церкви. На одной из Божественных Литургий она услышала слова Евангельские о том, что каждый может последовать за Господом Богом, если захочет. Они настолько запали в душу Параскеве, что девушка решила жить так, как учит Иисус.

После смерти родителей она вместе с братом покинула отчий дом и отправилась в Константинополь, где поклонилась святыням. Затем устремилась в Иорданскую пустыню, где и прожила до глубокой старости.

Главные приметы этого дня

  • Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
  • Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине – морозная.
  • Если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остается четыре недели.
  • Яркое звездное небо в этот день предвещает богатый урожай в следующем году.
  • Вороны раскаркались – к оттепели.
  • Если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя заниматься шитьем, вязанием, стиркой, чинить одежду.
  • Не стоит много смеяться.
  • Не назначайте на сегодня важные дела и в целом ничего нового не начинайте.
  • Беременным не стоит расчесывать волосы.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Петр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат, Прасковья.

Кстати, ранее мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечаться самые большие церковные праздники.

А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.

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