Праздник 27 октября: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела

27 октября православные верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской.
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Святая Параскева родилась в доме богатых родителей в Сербии. Родители очень часто посещали церковь, исполняли все заповеди и раздавали милостыню нищим и обездоленным. Параскева тоже очень любила бывать в церкви. На одной из Божественных Литургий она услышала слова Евангельские о том, что каждый может последовать за Господом Богом, если захочет. Они настолько запали в душу Параскеве, что девушка решила жить так, как учит Иисус.
После смерти родителей она вместе с братом покинула отчий дом и отправилась в Константинополь, где поклонилась святыням. Затем устремилась в Иорданскую пустыню, где и прожила до глубокой старости.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Петр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат, Прасковья.
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