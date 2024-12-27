Свято 27 грудня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Історія церковного свята

Стефан Першомученик був одним із 70 апостолів та одним з семи перших дияконів церкви. Святий народився в I столітті, на території Греції. Відповідно до церковних переказів, Стефан міг здійснювати дива: зцілював хворих, повертав зір незрячим, виправляв ходу.

Проте після суперечки з членами синагоги, Стефана звинуватили в богохульстві і діяльності проти Храму. Святий постав перед судом синедріону, де сповідав християнство та звинуватив суддів в переслідуваннях пророків.

Тоді всі судді накинулися на Стефана та каменували його, вивівши за місто. Християнській літературі 415 року було описано дивовижне віднайдення могили святого, а в 560 році прах перепоховали в церкві Сан Лоренцо фуорі ле Мура в Римі.

Традиції Дня Стефана

Святий Стефан вважався покровителем пастухів та домашньої худоби, особливо коней. В цей день також винаймали пастухів - їх запрошували в гості та щедро пригощали.

Крім цього, сьогодні уважно доглядали коней - вірили, що пильність цього дня забезпечить міцне здоров'я тварин. Дівчата в цей день могли влаштовувати ворожіння на майбутнє весілля.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні день морозний та сонячний - рік буде врожайним

27 грудня ворони гніздяться на снігу - буде відлига

Цього дня на деревах іній - буде хороший врожай зернових культур

Сьогодні сильний снігопад - буде рясний врожай грибів та ягід

27 грудня птахи збираються на верхівках дерев зграями - до тривалих морозів

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати негаразди або не зазнати невдачі в справах, пращури намагалися уникати певної діяльності. Наприклад, 27 грудня не можна:

важко працювати

вживати алкогольні напої

відмовляти в допомозі

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 27 грудня іменини у людей з такими іменами: Агата, Леонід, Аркадій, Ігнат, Олександр, Микола, Симон, Петро, Юхим.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Филимон, Микола.