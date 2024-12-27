RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Праздник 27 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой праздник 27 декабря (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

27 декабря православная церковь почитает святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. В народе праздник получил название День Святого Стефана

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 27 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.

История церковного праздника

Стефан Первомученик был одним из 70 апостолов и одним из семи первых диаконов церкви. Святой родился в I веке, на территории Греции. Согласно церковным преданиям, Стефан мог совершать чудеса: исцелял больных, возвращал зрение незрячим, исправлял походку.

Однако после спора с членами синагоги, Стефана обвинили в богохульстве и деятельности против Храма. Святой предстал перед судом синедриона, где исповедовал христианство и обвинил судей в преследованиях пророков.

Тогда все судьи набросились на Стефана и забросали его камнями, выведя за город. В христианской литературе 415 года было описано удивительное обнаружение могилы святого, а в 560 году прах перезахоронили в церкви Сан Лоренцо фуори ле Мура в Риме.

Традиции Дня Стефана

Святой Стефан считался покровителем пастухов и домашнего скота, особенно лошадей. В этот день также нанимали пастухов - их приглашали в гости и щедро угощали.

Кроме этого, сегодня внимательно ухаживали за лошадьми - верили, что бдительность в этот день обеспечит крепкое здоровье животных. Девушки в этот день могли устраивать гадания на будущую свадьбу.

Народные приметы этого дня

  • Если сегодня день морозный и солнечный - год будет урожайным
  • 27 декабря вороны гнездятся на снегу - будет оттепель
  • В этот день на деревьях иней - будет хороший урожай зерновых культур
  • Сегодня сильный снегопад - будет обильный урожай грибов и ягод
  • 27 декабря птицы собираются на верхушках деревьев стаями - к длительным морозам

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь невзгоды или не потерпеть неудачу в делах, предки старались избегать определенной деятельности. Например, 27 декабря нельзя:

  • тяжело работать
  • употреблять алкогольные напитки
  • отказывать в помощи

У кого сегодня именины

По новому стилю, 27 декабря именины у людей с такими именами: Агата, Леонид, Аркадий, Игнат, Александр, Николай, Симон, Петр, Ефим.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Филимон, Николай.

Кстати, недавно мы писали о том, когда отмечать Рождество и почему появилось две даты.

Читайте также о том, когда будут отмечать Щедрый вечер.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Ближче до Бога, DayToday, Википедія.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаЦерковный календарьПраздникиТрадиции