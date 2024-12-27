Свято 27 грудня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
27 грудня православна церква вшановує святого апостола первомученика та архідиякона Стефана. В народі свято отримало назву День Святого Стефана
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято 27 грудня, а також про історію, заборони та головні традиції цього дня.
Історія церковного свята
Стефан Першомученик був одним із 70 апостолів та одним з семи перших дияконів церкви. Святий народився в I столітті, на території Греції. Відповідно до церковних переказів, Стефан міг здійснювати дива: зцілював хворих, повертав зір незрячим, виправляв ходу.
Проте після суперечки з членами синагоги, Стефана звинуватили в богохульстві і діяльності проти Храму. Святий постав перед судом синедріону, де сповідав християнство та звинуватив суддів в переслідуваннях пророків.
Тоді всі судді накинулися на Стефана та каменували його, вивівши за місто. Християнській літературі 415 року було описано дивовижне віднайдення могили святого, а в 560 році прах перепоховали в церкві Сан Лоренцо фуорі ле Мура в Римі.
Традиції Дня Стефана
Святий Стефан вважався покровителем пастухів та домашньої худоби, особливо коней. В цей день також винаймали пастухів - їх запрошували в гості та щедро пригощали.
Крім цього, сьогодні уважно доглядали коней - вірили, що пильність цього дня забезпечить міцне здоров'я тварин. Дівчата в цей день могли влаштовувати ворожіння на майбутнє весілля.
Народні прикмети цього дня
- Якщо сьогодні день морозний та сонячний - рік буде врожайним
- 27 грудня ворони гніздяться на снігу - буде відлига
- Цього дня на деревах іній - буде хороший врожай зернових культур
- Сьогодні сильний снігопад - буде рясний врожай грибів та ягід
- 27 грудня птахи збираються на верхівках дерев зграями - до тривалих морозів
Що сьогодні не можна робити
Щоб не накликати негаразди або не зазнати невдачі в справах, пращури намагалися уникати певної діяльності. Наприклад, 27 грудня не можна:
- важко працювати
- вживати алкогольні напої
- відмовляти в допомозі
У кого сьогодні іменини
За новим стилем, 27 грудня іменини у людей з такими іменами: Агата, Леонід, Аркадій, Ігнат, Олександр, Микола, Симон, Петро, Юхим.
До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Филимон, Микола.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Ближче до Бога, DayToday, Вікіпедія.