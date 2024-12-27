Праздник 27 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
27 декабря православная церковь почитает святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. В народе праздник получил название День Святого Стефана
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 27 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.
История церковного праздника
Стефан Первомученик был одним из 70 апостолов и одним из семи первых диаконов церкви. Святой родился в I веке, на территории Греции. Согласно церковным преданиям, Стефан мог совершать чудеса: исцелял больных, возвращал зрение незрячим, исправлял походку.
Однако после спора с членами синагоги, Стефана обвинили в богохульстве и деятельности против Храма. Святой предстал перед судом синедриона, где исповедовал христианство и обвинил судей в преследованиях пророков.
Тогда все судьи набросились на Стефана и забросали его камнями, выведя за город. В христианской литературе 415 года было описано удивительное обнаружение могилы святого, а в 560 году прах перезахоронили в церкви Сан Лоренцо фуори ле Мура в Риме.
Традиции Дня Стефана
Святой Стефан считался покровителем пастухов и домашнего скота, особенно лошадей. В этот день также нанимали пастухов - их приглашали в гости и щедро угощали.
Кроме этого, сегодня внимательно ухаживали за лошадьми - верили, что бдительность в этот день обеспечит крепкое здоровье животных. Девушки в этот день могли устраивать гадания на будущую свадьбу.
Народные приметы этого дня
- Если сегодня день морозный и солнечный - год будет урожайным
- 27 декабря вороны гнездятся на снегу - будет оттепель
- В этот день на деревьях иней - будет хороший урожай зерновых культур
- Сегодня сильный снегопад - будет обильный урожай грибов и ягод
- 27 декабря птицы собираются на верхушках деревьев стаями - к длительным морозам
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не навлечь невзгоды или не потерпеть неудачу в делах, предки старались избегать определенной деятельности. Например, 27 декабря нельзя:
- тяжело работать
- употреблять алкогольные напитки
- отказывать в помощи
У кого сегодня именины
По новому стилю, 27 декабря именины у людей с такими именами: Агата, Леонид, Аркадий, Игнат, Александр, Николай, Симон, Петр, Ефим.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Филимон, Николай.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Ближче до Бога, DayToday, Википедія.