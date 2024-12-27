Праздник 27 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

27 декабря православная церковь почитает святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. В народе праздник получил название День Святого Стефана

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 27 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.

История церковного праздника

Стефан Первомученик был одним из 70 апостолов и одним из семи первых диаконов церкви. Святой родился в I веке, на территории Греции. Согласно церковным преданиям, Стефан мог совершать чудеса: исцелял больных, возвращал зрение незрячим, исправлял походку.

Однако после спора с членами синагоги, Стефана обвинили в богохульстве и деятельности против Храма. Святой предстал перед судом синедриона, где исповедовал христианство и обвинил судей в преследованиях пророков.

Тогда все судьи набросились на Стефана и забросали его камнями, выведя за город. В христианской литературе 415 года было описано удивительное обнаружение могилы святого, а в 560 году прах перезахоронили в церкви Сан Лоренцо фуори ле Мура в Риме.

Традиции Дня Стефана

Святой Стефан считался покровителем пастухов и домашнего скота, особенно лошадей. В этот день также нанимали пастухов - их приглашали в гости и щедро угощали.

Кроме этого, сегодня внимательно ухаживали за лошадьми - верили, что бдительность в этот день обеспечит крепкое здоровье животных. Девушки в этот день могли устраивать гадания на будущую свадьбу.

Народные приметы этого дня

Если сегодня день морозный и солнечный - год будет урожайным

27 декабря вороны гнездятся на снегу - будет оттепель

В этот день на деревьях иней - будет хороший урожай зерновых культур

Сегодня сильный снегопад - будет обильный урожай грибов и ягод

27 декабря птицы собираются на верхушках деревьев стаями - к длительным морозам

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь невзгоды или не потерпеть неудачу в делах, предки старались избегать определенной деятельности. Например, 27 декабря нельзя:

тяжело работать

употреблять алкогольные напитки

отказывать в помощи

У кого сегодня именины

По новому стилю, 27 декабря именины у людей с такими именами: Агата, Леонид, Аркадий, Игнат, Александр, Николай, Симон, Петр, Ефим.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Филимон, Николай.